Με ένα φιλόδοξο πείραμα που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο εργασίας, η Πολωνία κάνει βήμα προς το μέλλον, δοκιμάζοντας την καθιέρωση της 4ήμερης εργάσιμης εβδομάδας. Το σχέδιο, που είχε ανακοινωθεί από το 2024, περνά πλέον στη φάση της εφαρμογής, αποτελώντας πρωτοποριακή κίνηση για την Ανατολική Ευρώπη.

Στόχος της πολωνικής κυβέρνησης είναι να διερευνηθεί αν η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, χιλιάδες εταιρείες εξέφρασαν εθελοντικά ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προτείνοντας εναλλακτικά μοντέλα εργασίας.

Advertisement

Advertisement

Οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ 4ήμερης εβδομάδας, μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή επιπλέον ημερών άδειας, με βασική προϋπόθεση τη διατήρηση των μισθών και των παροχών στο ίδιο επίπεδο. Τελικά, τον Οκτώβριο του 2025 επελέγησαν 90 εταιρείες από διάφορους κλάδους της οικονομίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα παρακολουθούνται συστηματικά και έως τις 15 Μαΐου 2027 θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικές εκθέσεις στο Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν στοιχεία για την απόδοση, την ευημερία των εργαζομένων και τη συνολική λειτουργία των εταιρειών.

Με βάση τα αποτελέσματα, η πολωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει αν το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί σε μόνιμη βάση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εργασιακή πραγματικότητα στη χώρα.