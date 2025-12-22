Μια μάλλον ασυνήθιστη εικόνα είχαν την ευκαιρία να δουν περαστικοί και διερχόμενοι οδηγοί στη νότια Πολωνία όταν ένα γερμανικής κατασκευής άρμα μάχης Leopard 1, στολισμένο με χριστουγεννιάτικες μπάλες, γιρλάντες και φωτάκια, βγήκε στους δρόμους για να σηματοδοτήσει την εορταστική περίοδο.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει τη «μηχανή του πολέμου» τυλιγμένη με πράσινα και λευκά λαμπάκια να κινείται στους δρόμους της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ η λεζάντα γράφει «Φέτος δεν χαλαρώνουμε, γι’ αυτό αυτή τη φορά σας παρουσιάζουμε το Leopard μας στην χειμερινή, χιονισμένη εκδοχή του».

Advertisement

Advertisement

Το όχημα ανήκει στο Μουσείο Στρατιωτικής Τεχνολογίας στο Ζαμπρζε, κοντά στην Κατοβίτσε, και συντηρείται από μια ομάδα ερασιτεχνών ιστορίας στρατιωτικής τεχνολογίας.

Ο Ματσέι Βιντουχόφσκι, τεχνικός διευθυντής του μουσείου, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδρομή είχε εγκριθεί από την αστυνομία. Το άρμα ήταν επίσης εξοπλισμένο με ειδικές ελαστικές ράγες για να αποτραπεί πιθανή ζημιά στο οδόστρωμα.

«Τα τανκ συχνά φαίνονται απειλητικά. Εμάς μας αρέσουν, τα συλλέγουμε και θέλουμε να τα παρουσιάζουμε με παιχνιδιάρικο τρόπο, όχι με απειλητικό», δήλωσε ο Βιντουχόφσκι στα τοπικά μέσα.

Κάτω από τη σχετική ανάρτηση, οι χρήστες έκαναν κάποια θετικά σχόλια για τη «χριστουγεννιάτικη μάχιμη παραλλαγή» του γνωστού άρματος μάχης.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ομάδα του μουσείου πραγματοποιεί αυτή την εορταστική διαδρομή.

Drivers in southern Poland were taken by surprise when a Christmas-decorated Leopard 1 tank took to the streets to mark the festive season.https://t.co/1d5Y6eCWhw Advertisement December 22, 2025

Ο Βιντουχόφσκι ανέφερε ότι «πολλά χρόνια δουλειάς, προσπάθειας και αληθινό πάθος» έχουν αφιερωθεί στη συντήρηση του Leopard και ότι «το να οδηγείς το δικό σου τανκ νόμιμα στους δρόμους της πόλης» είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

«Πέρυσι κάναμε το ίδιο, αλλά το ότι το συνεχίζουμε δείχνει ότι πλέον αυτό είναι το πρότυπό μας», πρόσθεσε.

(Με πληροφορίες από tvpworld.com)

Advertisement