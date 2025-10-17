Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια, ο 21χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μαζί με έναν 18χρονο, κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής ομάδας «764».

Η οργάνωση, σύμφωνα με τις αρχές, δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Ο 21χρονος θεωρείται ηγετικό στέλεχος της ομάδας, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι επισκέφθηκε την πλατφόρμα μόνο μία φορά, όταν βρισκόταν στο σπίτι του συγκατηγορούμενού του.

Το Ελληνικό FBI είχε ζητήσει δύο φορές την έκδοση του 21χρονου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει αντίστοιχες κατηγορίες για εγκληματική δράση. Ωστόσο, και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος είναι Έλληνας υπήκοος και πως τα αδικήματα τελέστηκαν στην Ελλάδα, άρα η δικαιοδοσία ανήκει στις ελληνικές αρχές. Μάλιστα, ο νεαρός είχε συλληφθεί και τον περασμένο Απρίλιο με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απόρριψη του αμερικανικού αιτήματος.

Παράλληλα, στην Ελλάδα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος του και εις βάρος του 18χρονου συνεργού του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της οργάνωσης «764» φέρονται να προσέγγιζαν ανήλικα θύματα μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, αναγκάζοντάς τα να συμμετάσχουν ή να μοιραστούν βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμών και σεξουαλικών πράξεων.

Κατά τα αμερικανικά έγγραφα, η οργάνωση χαρακτηρίζεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική», με στόχο παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, κυρίως μαύρους, ΛΟΑΤΚΙ+ νέους και άτομα με ψυχικά προβλήματα. Ο 18χρονος συνεργός έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα και παραμένει υπό κράτηση. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πορνογραφία ανηλίκων, εκδικητική πορνογραφία και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.