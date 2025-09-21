Την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ιστορικό παλάτι Σίνγκα Ντουρμπάρ στο Νεπάλ τυλιγόταν στις φλόγες, διαδηλωτές ύψωσαν στις χρυσοποίκιλτες πύλες του μια παράξενη σημαία: ένα κρανίο με ψάθινο καπέλο, δανεισμένο από το ιαπωνικό manga One Piece.

Η εικόνα μπορεί να έδειχνε εκτός τόπου μπροστά στο κυβερνητικό συγκρότημα, όμως για τους νέους της Gen Z που πλημμύρισαν τους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού και προκαλώντας δύο μέρες αιματηρών ταραχών, είχε ισχυρό συμβολισμό. Η πειρατική σημαία του Λούφι και του πληρώματος των «Straw Hat» στο One Piece αντιπροσωπεύει το κυνήγι των ονείρων, την ελευθερία και την αντίσταση στην αυταρχική «Παγκόσμια Κυβέρνηση».

Το manga του Εϊΐτσιρο Όντα, που ξεκίνησε το 1997, έχει πουλήσει πάνω από 500 εκατ. αντίτυπα και εμπνεύσει anime, podcasts, fan sites και πρόσφατα σειρά στο Netflix. Όπως σημειώνει η ειδικός Άντρεα Χόρμπινσκι, «ο Λούφι είναι πεισματάρης και αισιόδοξος – δύσκολο να μην τον υποστηρίξεις».

Different nations, same flag. 🏴‍☠️ Freedom everywhere — from Indonesia & Nepal to Gaza, Italy & France. Who’ll raise it next?#ONEPIECE pic.twitter.com/RriLOtfwx9 September 11, 2025

Ο Μπίκγιατ Κάτρι, διοργανωτής των διαδηλώσεων στο Νεπάλ, εξήγησε: «Η σημαία δείχνει αποφασιστικότητα και επιθετικότητα απέναντι σε κάθε εμπόδιο. Θέλαμε να δώσουμε στη διαμαρτυρία χαρακτήρα Gen Z, γι’ αυτό επιλέξαμε σύμβολα που καταλαβαίνουν οι νέοι».

Σύμφωνα με τη Νουριάντι Τζάλι, καθηγήτρια ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, τέτοιες εικόνες είναι ισχυρές επειδή «μεταδίδουν μηνύματα χωρίς λόγια» και ταξιδεύουν εύκολα στα social media, εμπνέοντας νέους διεθνώς.

Η καθηγήτρια Νάταλι Πανγκ από τη Σιγκαπούρη τονίζει ότι η σημαία του One Piece είναι ευέλικτη: αποκτά νέο νόημα σε κάθε χώρα, όπως στο Νεπάλ όπου συνδυάστηκε με συνθήματα κατά των πολιτικών προνομίων και της κοινωνικής ανισότητας.

Η χρήση ποπ κουλτούρας σε διαδηλώσεις δεν είναι νέα: από τον Pepe the Frog στο Χονγκ Κονγκ έως τον τριδάκτυλο χαιρετισμό του Hunger Games στην Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ.

Raising the One Piece Straw Hats Flag is now Considered a 'Crime of Treason' and an attempt to divide the nation in Indonesia pic.twitter.com/ohWjA3HUmo — Anime Tweets (@AnimexTwts) August 2, 2025

Στην Ινδονησία, η εμφάνιση της σημαίας του Λούφι προκάλεσε αντιδράσεις πριν από την Ημέρα Ανεξαρτησίας, με τις αρχές να κατάσχουν λάβαρα και τη Διεθνή Αμνηστία να ζητά σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης. Ο καλλιτέχνης Κέμας Μουχάμαντ Φιρντάους, που ζωγράφισε το σύμβολο, τόνισε: «Η σημαία είναι προειδοποίηση προς την κυβέρνηση: οι πολίτες θέλουν να ακουστούν».

Πηγή: CNN

