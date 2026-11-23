Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή του Ικονίου προκάλεσε κυκλοφοριακό αποκλεισμό και υγειονομική ανησυχία στο Πέραμα.

Για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων, το Πολεμικό Ναυτικό άνοιξε προσωρινά τις πύλες του Ναυστάθμου στους πολίτες.

Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε εγκατάσταση συστήματος παράκαμψης και εργασίες αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της διαρροής λυμάτων.

Ο δήμαρχος Περάματος ζήτησε διαφάνεια και έλεγχο στις υποδομές, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για μόνιμες εναλλακτικές οδικές διεξόδους.

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Το ζήσαμε κι αυτό στην Αττική του 2026. Να ανοίγουν οι πύλες στρατιωτικών εγκαταστάσεων για να μπορούν οι πολίτες να μετακινηθούν με τα αυτοκίνητά τους, επειδή ένας κεντρικός αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ έσπασε και τα λύματα ξεχύθηκαν στον δρόμο!

Στο Πέραμα, μια ολόκληρη πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη όχι μόνο με κυκλοφοριακό αποκλεισμό, αλλά και με την απειλή μιας σοβαρής υγειονομικής κρίσης. Και για μία ακόμη φορά τίθεται το ερώτημα: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται τελικά το αποχετευτικό δίκτυο της Αττικής και ποιος λογοδοτεί για τη συντήρησή του;

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Η βλάβη σημειώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην περιοχή του Ικονίου, σε κεντρικό αγωγό που μεταφέρει λύματα προς την Ψυττάλεια. Η ζημιά είναι τόσο μεγάλη ώστε απαιτούνται εκσκαφές σε βάθος περίπου πέντε μέτρων και σε διάμετρο δέκα μέτρων.

Άνοιξαν οι πύλες του Ναυστάθμου – Πρωτοφανείς εικόνες

Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να χρειαστεί η συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού για να εξυπηρετηθούν οι μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών.

Μετά από συνεννόηση του δημάρχου Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκου, με το Πολεμικό Ναυτικό, επιτράπηκε για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου η προσωρινή διέλευση Ι.Χ. από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Από τις 05:00 έως τις 18:00, τα αυτοκίνητα με κατεύθυνση το Πέραμα και τη Σαλαμίνα εισέρχονται από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά, ενώ όσα κινούνται από το Πέραμα προς την Αθήνα και τη Δυτική Αττική χρησιμοποιούν την πύλη Φ3 και εξέρχονται από τη Φ1. Απαραίτητη είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Πρόκειται για μια εξαιρετική λύση ανάγκης που αποδεικνύει, όμως, πόσο ευάλωτη είναι η καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων όταν μία και μοναδική οδική αρτηρία καθίσταται προβληματική.

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Ο δήμαρχος ξεσπά: Τα λύματα θα έφταναν στα σαλόνια

Ο δήμαρχος Περάματος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα την κατάσταση.

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Προειδοποίησε ότι, χωρίς άμεση επέμβαση, τα λύματα θα μπορούσαν να επιστρέψουν μέσω του αποχετευτικού δικτύου και να καταλήξουν ακόμη και μέσα στα σπίτια.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι οι δήμοι καλούνται διαρκώς να αντιμετωπίζουν κρίσεις που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητές τους.

Η ΕΥΔΑΠ έχει εγκαταστήσει προσωρινό σύστημα παράκαμψης του κατεστραμμένου αγωγού, αντλώντας τα λύματα από προηγούμενο σημείο του δικτύου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

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Σε εποχή ιώσεων, μας έλειπαν και τα λύματα στους δρόμους

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη διάσταση που δεν μπορεί να υποτιμηθεί: η δημόσια υγεία.

Σε μια εποχή που οι εποχικές ιώσεις και οι αναπνευστικές λοιμώξεις απασχολούν τα νοικοκυριά, οι κάτοικοι του Περάματος έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον την παρουσία αστικών λυμάτων στο περιβάλλον τους.

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Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και να δημιουργούν κινδύνους, κυρίως μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένο νερό ή επιφάνειες.

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Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει διαπιστωθεί επιδημιολογική έξαρση στο Πέραμα. Σημαίνει, όμως, ότι απαιτούνται άμεση απολύμανση, υγειονομικός έλεγχος και σαφείς οδηγίες προς τους κατοίκους.

Γιατί δεν είναι δυνατόν, εν έτει 2026, να θεωρούμε φυσιολογικό να κυκλοφορούν λύματα στους δρόμους μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής.

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Η ΕΥΔΑΠ οφείλει απαντήσεις – Όχι μόνο επισκευές

Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης βλάβης είναι ασφαλώς η πρώτη προτεραιότητα. Αλλά δεν αρκεί.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εξηγήσει δημόσια πότε κατασκευάστηκε ο συγκεκριμένος αγωγός, πότε επιθεωρήθηκε τελευταία φορά, αν είχαν εντοπιστεί ενδείξεις φθοράς και ποιο είναι το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του δικτύου.

Κυρίως, πρέπει να απαντήσει εάν πρόκειται για μεμονωμένη αστοχία ή για προειδοποιητικό σημάδι ευρύτερων προβλημάτων στις υποδομές αποχέτευσης.

Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ολόκληρο το δίκτυο άθλιο χωρίς τεχνικά στοιχεία. Μπορούμε, όμως, να απαιτήσουμε να αποδειχθεί ότι συντηρείται σωστά και ότι οι πολίτες δεν κινδυνεύουν από ανάλογες αστοχίες.

Μια πόλη δεν μπορεί να εξαρτάται από έναν δρόμο

Η περιπέτεια του Περάματος ανέδειξε και μια δεύτερη διαχρονική εκκρεμότητα: την απουσία επαρκούς εναλλακτικής οδικής πρόσβασης.

Ο Γιάννης Λαγουδάκος επανέφερε το αίτημα για μόνιμη αξιοποίηση της διαδρομής μέσω του Ναυστάθμου, αλλά και για προώθηση νέας οδικής διέξοδου και σύνδεσης με τη Σαλαμίνα.

Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να παραμένει στα συρτάρια μέχρι την επόμενη κρίση.

Το Πέραμα δεν ζητά χάρη. Ζητά ασφάλεια, υποδομές και αξιοπρέπεια.

Και η ΕΥΔΑΠ, ως φορέας διαχείρισης κρίσιμων υποδομών, οφείλει κάτι περισσότερο από την ανακοίνωση ότι τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς.

Οφείλει διαφάνεια, πρόληψη και λογοδοσία.

Γιατί οι πολίτες πληρώνουν λογαριασμούς για να έχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Όχι για να φοβούνται ότι μια μέρα τα λύματα θα φτάσουν μέχρι το σαλόνι τους.

Και ασφαλώς όχι για να χρειάζεται να ανοίγουν οι πύλες του Πολεμικού Ναυτικού προκειμένου να φτάσουν στη δουλειά τους.