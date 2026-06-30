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Η εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ με το αεροπλάνο της το καλοκαίρι του 1937 είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορικής ιστορίας, εδώ και περίπου 90 χρόνια. Στο πέρασμα των δεκαετιών πολλοί έχουν προσπαθήσει να βρουν το αεροσκάφος, ωστόσο τη λύση ίσως δώσει όχι μια έρευνα στον βυθμό, αλλά ένας ασύρματος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Popular Mechanics, το 2020 ο οργανισμός εξερεύνησης και ιστορικών ερευνών Nauticos προμηθεύτηκε και αποκατέστησε ένα σύστημα ασυρμάτου ίδιο με αυτό που είχαν η Έρχαρτ και ο πλοηγός Φρεντ Νούναν στην τελευταία τους πτήση: Έναν πομπό Western Electric 13C και έναν δέκτη Bendix Model RA-1A. To 2025 το Nauticos ανακοίνωσε πως μετά από μια σειρά δοκιμών με το συγκεκριμένο σύστημα είχε καταφέρει να υπολογίσει στο περίπου τη θέση του Lockheed Electra L-10E της Έρχαρτ κατά τις 8 πμ την ημέρα της εξαφάνισης.

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Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα το Nauticos λέει πως η επόμενη έρευνα θα εστιάσει σε μια μικρότερη περιοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προσπάθειες. Το 2025 είχε βγει ανακοίνωση από τον πρόεδρο του οργανισμού, Ντέιβ Τζούρνταν, πως η ομάδα είχε μικρύνει δραματικά το μέγεθος της περιοχής ερευνών, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ο ίδιος είπε ότι είχε βρεθεί που ήταν περίπου η Έρχαρτ εκείνη την ώρα- και ότι συγκεντρώνονταν 6- 10 εκατομμύρια δολάρια, επιδιώκοντας να διοργανωθεί μια αποστολή στις αρχές του 2026.

Στις 2 Ιουλίου του 1947 η Έρχαρτ και ο Νούναν είχαν απογειωθεί από τη Νέα Γουϊνέα με προορισμό το νησί Χάουλαντ. Ήταν σε επικοινωνία με ένα σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής (Itasca) στα ανοιχτά του νησιού, ωστόσο το σήμα δεν ήταν καλό. Κάποια στιγμή η επικοινωνία κατέστη πολύ δύσκολη, με την Έρχαρτ να ζητά οδηγίες για πλοήγηση, τις οποίες δεν μπορούσε να λάβει. Η τελευταία επικοινωνία έλαβε χώρα στις 8.43 πμ.

Η Nauticos χρησιμοποίησε ένα πλοίο και ένα αεροπλάνο για να αναδημιουργήσει τις συνθήκες της πτήσης όσο το δυνατόν ακριβέστερα, και ανέλυσε τα αποτελέσματα σε μια έκθεση 88 σελίδων. Σημειώνεται πως, παρά το φιλόδοξο του εγχειρήματος (η Nauticos δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμα τις συντεταγμένες στις οποίες λέει ότι έχει καταλήξει), ο οργανισμός έχει σημειώσει επιτυχίες, όπως την ανακάλυψη του ιαπωνικού υποβρυχίου Ι-52 και επίσης έχει διοργανώσει και στο παρελθόν αποστολές εντοπισμού του αεροπλάνου της Έρχαρτ. Με τα νέα στοιχεία, ελπίζεται πως τελικά θα λυθεί το μυστήριο που πλησιάζει να κλείσει τον έναν αιώνα.