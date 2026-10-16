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Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί απάντηση στην ουκρανική εισβολή στην περιοχή Κούρσκ και στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας των ρωσικών παραμεθόριων περιοχών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η προγραμματισμένη ζώνη εκτείνεται σε μήκος 660 χιλιομέτρων, με το 70% αυτής να βρίσκεται ήδη υπό ρωσικό έλεγχο.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν την απόσπαση εδαφών στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο για την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου.

Παράλληλα, ο Πούτιν εξήρε την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων κατά ουκρανικών στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ρωσικής αεροπορικής άμυνας.

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Η Ρωσία δημιουργεί μια «ζώνη ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας κατά μήκος των συνόρων τους, η οποία δεν θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες με το Κίεβο, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν, φορώντας στρατιωτική στολή και μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο διοίκησης, ανέφερε ότι η επιχείρηση αποτελεί απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας το 2024-25 στη δυτική περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας.

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«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν όχι μόνο να εκδιώξουν τον εχθρό από το έδαφός μας, αλλά και να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας στο παρακείμενο έδαφος. Η αποστολή αυτή εκτελείται με επιτυχία», ανέφερε σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών της Ρωσίας για το μέλλον, και δεν σκοπεύουμε να το θέσουμε ως θέμα σε πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία».

Putin: Whenever we achieve a military victory in the field, we must register and consolidate that arena of victory into an arena of political victory as well. We must turn it into a document of defeat for the enemy, and get the concessions we need to strengthen ourselves. https://t.co/PL099prUyb — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι η προγραμματισμένη ζώνη ασφαλείας εκτείνεται σε μήκος 660 χλμ. (410 μίλια), εκ των οποίων το 70% βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Δεν διευκρίνισε πόσο βαθιά θα εισχωρήσει στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην ανάγκη για μια τέτοια ζώνη, αλλά δεν είχε διευκρινίσει μέχρι τώρα την προγραμματισμένη έκτασή της ούτε είχε δηλώσει ότι θα αποτελεί θέμα εκτός διαπραγματεύσεων.

Πούτιν: Με στρατιωτική στολή και αυστηρό τόνο

Αυτό απαιτεί από τη Ρωσία να αποσπάσει εδάφη στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, οι οποίες δεν συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχει διεκδικήσει ως δικό της έδαφος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

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Ο Πούτιν, ο οποίος σπάνια φοράει στρατιωτική στολή, υιοθέτησε έναν επιθετικό και αποφασιστικό τόνο στις δηλώσεις του προς τους ανώτερους αξιωματικούς.

Μιλούσε σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διπλωματία σχετικά με τον πόλεμο, μία εβδομάδα μετά τη συμφωνία για την πώληση ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, η οποία κέρδισε την εύνοια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και προκάλεσε νέα επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει ακόμη λίγο περισσότερο από το 10% του εδάφους της περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας, που αποτελεί βασικό στόχο, και το 16,5% της περιοχής Ζαπορίζια.

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Εξήρε την αποτελεσματικότητα των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών στόχων, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στις ίδιες τις αεροπορικές άμυνες της Ρωσίας.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επιτεθεί σε διάφορα ρωσικά κέντρα δεδομένων και σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου τις τελευταίες εννέα ημέρες, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και λιμάνια, μεταξύ άλλων στόχων.

Νωρίτερα, ο απεσταλμένος του Πούτιν για επενδύσεις, Κιρίλ Ντμιτριέφ, δήλωσε ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζητούν μια σειρά νέων κοινών έργων, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων που λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια, στο πλαίσιο της συμφωνίας της περασμένης εβδομάδας για το ντίζελ.

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