Ένας πράκτορας του FBI κρίθηκε ένοχος για το βιασμό τριών γυναικών αφού τις παρέσυρε στο κατάστημα τατουάζ του, υποσχόμενος τες δωρεάν τατουάζ και συμβόλαια μοντέλων, δήλωσαν οι αρχές.

Ο επόπτης του FBI Eντουάρντο Βαλντίβια, 41 ετών, διατηρούσε μυστικά εργαστήρια τατουάζ με τα ονόματα Lalo Brown και El Boogie όταν δεν βρισκόταν στην καθημερινή του δουλειά, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Ο πράκτορας χρησιμοποιούσε ψεύτικα ονόματα και τον λογαριασμό στο Instagram “DC Fine Line Tattoos” για να προσελκύσει γυναίκες στο κατάστημα, υποσχόμενος τους συμβόλαια μοντέλων πριν βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να τις κακοποιεί σεξουαλικά, δήλωσαν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το NBC 4 Washington.

Αφού βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις, ο Βαλντίβια, ο οποίος εντάχθηκε στο FBI το 2011, χρησιμοποιούσε στη συνέχεια τις ψεύτικες επαφές για το μόντελινγκ ως εκβιασμό για να πείσει τις γυναίκες να επιστρέψουν.

