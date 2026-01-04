Το «πράσινο φως» στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να μεταβούν στη Βενεζουέλα και να εκμεταλλευθούν τα αποθέματα αργού πετρελαίου της, εδωσε χθες ο Ντόναλντ τραμπ προσθέτοντας ωστόσο, ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει σε ισχύ και μετά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Οι πολύ μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μας, οι πιο σημαντικές στον κόσμο, θα πάνε επιτόπου, θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια, θα επισκευάσουν τις υποδομές που έχουν σοβαρές ζημιές (…) και θα αρχίσουν να δημιουργούν έσοδα για τη χώρα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου από την Φλόριντα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, στο υπέδαφος της Βενεζουέλας υπήρχαν το 2023 περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Η Ουάσινγκτον, έχει επιβάλλει από το 2017 σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα ενώ από τον Ιανουάριο του 2019, στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε και πετρελαϊκό εμπάρκο με στόχο να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία στη χώρα, που εξαρτάται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές της.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στις πετρελαϊκές άδειες που επέτρεπαν στις πολυεθνικές του πετρελαίου και του αερίου να επιχειρούν στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις.

Μόνο η αμερικανική Chevron εξαιρέθηκε, όμως δεν έχει πλέον δικαίωμα να καταβάλλει χρήματα στην κυβέρνηση της χώρας. Σε σύμπραξη με τη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA, εκμεταλλεύεται στη χώρα τέσσερις πετρελαιοπηγές.

Οι οικονομικές δυσκολίες της χώρας την έχουν οδηγήσει στο να παράγει λίγο λιγότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, από 3 εκατ. βαρέλια τη δεκαετία του 2000, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, με αποτέλεσμα η Βενεζουέλα να απέχει πολύ από το να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου.

Εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, το Καράκας είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτό το πετρέλαιο στη μαύρη αγορά με μεγάλη έκπτωση, κυρίως προς την Ασία. Επιπλέον η Ουάσινγκτον επέβαλε «πλήρη αποκλεισμό» στα «πετρελαιοφόρα υπό κυρώσεις» που πηγαίνουν προς τη Βενεζουέλα ή έρχονται απ’ αυτή.

Το βενεζουελανό πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας και μετατρέπεται σε ντίζελ ή σε υποπροϊόντα, όπως η άσφαλτος, και όχι σε βενζίνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στις ακτές του κόλπου του Μεξικού διυλιστήρια που έχουν κατασκευασθεί πριν από δεκαετίες ειδικά για να επεξεργάζονται το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και όπως τονίζει ο Στίβεν Σορκ, αναλυτής του γραφείου συμβούλων Schork Group, «οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά χωρίς το βενεζουελανό πετρέλαιο» αλλά το θέλουν μάλλον για «πολιτικούς» λόγους.