Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, έκανε μία σπάνια αναφορά στον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, κατά τη διάρκεια της σπάνιας τηλεοπτικής του εμφάνισης στο ειδικό επεισόδιο της σειράς του Γιουτζίν Λεβί, «The Reluctant Traveler», με τίτλο «Ζώντας τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο» (Living the Royal Life in the UK).

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για την παιδική του ηλικία, την ζωή του με την Κέιτ Μίντλετον αλλά και κατά πόσο η ασθένεια της έχει επηρεάσει τον ίδιο και τα παιδιά τους.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς νιώθει σχετικά με το ενδεχόμενο ο υιός του, ο Τζορτζ, να γίνει βασιλιάς κάποια μέρα, ο Ουίλιαμ απάντησε: «Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αλλά και πάραλληλα πολύ σημαντική. Διότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς γύρω από αυτό. Αλλά προφανώς, θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο ο γιος μου θα είναι περήφανος για ό,τι κάνουμε, έναν κόσμο και μια δουλειά που πραγματικά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο»

Με αφορμή αυτή την ερώτηση του Λεβί, ο Γουίλιαμ κάνει την μοναδική αναφορά στον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, με τον οποίο παραμένει σε απόσταση, προσθέτοντας: «Κάτι τέτοιο συνοδεύεται από την ελπίδα ότι δεν θα επιστρέψουμε σε κάποιες από τις πρακτικές του παρελθόντος, στις οποίες έπρεπε να μεγαλώσουμε εγώ και ο Χάρι, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτήν την κατάσταση», κατέληξε ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι παραμένουν αποξενωμένοι για πολλά χρόνια. Η διάσταση ανάμεσά τους έγινε ευρέως γνωστή το 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Το χάσμα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, τη σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix, καθώς και το βιβλίο του Χάρι, «Spare».

Ο Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του βιβλίου «Battle of Brothers», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό «PEOPLE» ότι «το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και έχει διάρκεια. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να λυθεί, εκτός αν ο Χάρι κάνει την πρώτη κίνηση και ζητήσει συγγνώμη».

Πρόσφατα, ο Χάρι είχε μια σημαντική συνάντηση με τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο, η οποία ήταν η πρώτη τους μετά από 19 μήνες.

Με πληροφορίες από People