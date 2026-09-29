Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Anthropic προειδοποιεί τους επενδυτές για υπαρξιακούς κινδύνους που σχετίζονται με την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας χειραγώγησης των ανθρώπων.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει επιχειρηματικές προκλήσεις λόγω της μεγάλης εξάρτησης των εσόδων της από περιορισμένο αριθμό πελατών.

Ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, η Anthropic έχει προγραμματίσει δαπάνες ύψους 518 δισ. δολαρίων για υποδομές και υπολογιστική ισχύ.

Παρά τις λειτουργικές ζημίες του παρελθόντος, η εταιρεία παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο εσόδων και αναμένει θετικά αποτελέσματα κατά το τρέχον έτος.

Ο επικεφαλής της εταιρείας υποστηρίζει την ανάγκη επιβράδυνσης της εξέλιξης της τεχνολογίας για την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας.

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Σημαντικές επισημάνσεις προς τους υποψήφιους επενδυτές για τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο της Anthropic για την αρχική δημόσια προσφορά της. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία προειδοποιεί ότι η τεχνολογία που αναπτύσσει ενδέχεται να συνδέεται με «υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα».

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, της οποίας η αποτίμηση πλησιάζει πλέον το 1 τρισ.δολάρια και επικεφαλής είναι ο Ντάριο Αμοντέι, αφιερώνει σημαντικό μέρος της αίτησης για την IPO στους λεγόμενους «παράγοντες κινδύνου». Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα ενδεχόμενα ολοένα πιο εξελιγμένων μοντέλων να χειραγωγούν ανθρώπους, να εκβιάζουν ή να εμφανίζουν απρόβλεπτες συμπεριφορές.

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Παράλληλα, η Anthropic αναφέρεται και σε επιχειρηματικού χαρακτήρα κινδύνους. Ένας από αυτούς αφορά την εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό μεγάλων πελατών, καθώς σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν γνώση του περιεχομένου της αίτησης, σχεδόν το ένα τέταρτο των εσόδων της προηγούμενης χρονιάς προήλθε από μόλις δύο πελάτες.

Οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την εταιρεία, καθώς προετοιμάζεται για την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές να αποτιμήσουν τους κινδύνους αλλά και τις προοπτικές της.

Δαπάνες ύψους 518 δισ.

Η εταιρεία πίσω από το Claude παρουσιάζει στο ενημερωτικό της δελτίο και τις οικονομικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ενόψει της αναμενόμενης εισαγωγής της στο Nasdaq το φθινόπωρο, η Anthropic γνωστοποίησε ότι έχει προγραμματίσει δαπάνες ύψους 518 δισ. δολαρίων για υποχρεώσεις που αφορούν cloud, υπολογιστική ισχύ και υποδομές τα επόμενα χρόνια.

Παρά το τεράστιο ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων, οι χρηματοδότες της εταιρείας εκτιμούν ότι η Anthropic θα μπορούσε να φτάσει σε αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Μια τέτοια αποτίμηση θα ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με εκείνη του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης τον Μάιο και θα ξεπερνούσε τα 1,78 τρισ. δολάρια στα οποία αποτιμήθηκε η SpaceX του Έλον Μασκ τον Ιούνιο. Η επιχειρηματολογία πίσω από αυτή την αισιοδοξία βασίζεται κυρίως στους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της Anthropic.

Οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από την χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Την ίδια ώρα, ωστόσο, πληθαίνουν οι δημόσιες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Νυν και πρώην στελέχη της Anthropic έχουν προειδοποιήσει ότι μια ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

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Ο ίδιος ο Ντάριο Αμοντέι αναφέρθηκε στους συγκεκριμένους κινδύνους την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως δήλωσε, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα και χαρακτήρισε το ζήτημα «το σημαντικότερο ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος».

Ο επικεφαλής της Anthropic έχει, παράλληλα, πρωταγωνιστήσει στις πρόσφατες δημόσιες εκκλήσεις για «επιβράδυνση της εξέλιξης» της τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια ασυνήθιστη σύμπτωση απόψεων για τον κλάδο, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αλλά και ο Έλον Μασκ, τάχθηκαν υπέρ των προτάσεων του Αμοντέι για συνεργασία με στόχο την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας.

Οι συζητήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί περαιτέρω μετά από σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας, κατά τα οποία «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα.

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Την προηγούμενη εβδομάδα, η OpenAI αποκάλυψε ότι εργαλεία της είχαν εισβάλει σε «δεκάδες» εξωτερικούς ιστοτόπους, μεταξύ των οποίων και κυβερνητικές ιστοσελίδες. Παράλληλα, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT ανέβαλε τη Δευτέρα την κυκλοφορία του νεότερου μοντέλου της, επικαλούμενη λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Η οικονομική πορεία της Anthropic

Το ενημερωτικό δελτίο της Anthropic περιλαμβάνει ακόμη στοιχεία για την οικονομική πορεία της εταιρείας και το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησής της. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιήθηκαν αρχικά από το Reuters και επιβεβαιώθηκαν στους Financial Times από περισσότερα πρόσωπα που έχουν γνώση της σχετικής αίτησης. Η Anthropic δεν θέλησε να σχολιάσει.

Κατά την προηγούμενη χρονιά, η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικές ζημίες άνω των 8 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδύσεις της σε υπολογιστική ισχύ αυξήθηκαν σημαντικά. Την ίδια στιγμή, όμως, τα έσοδά της παρουσίασαν θεαματική άνοδο, καθώς δωδεκαπλασιάστηκαν και έφτασαν σχεδόν τα 4,6 δισ. δολάρια.

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Η μεγάλη αύξηση του κόστους για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης είχε ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας να αγγίξουν σχεδόν τα 13 δισ. δολάρια.

Για την κάλυψη των αναγκών της σε υπολογιστική ισχύ, η Anthropic έχει συνάψει συμφωνίες με σειρά συνεργατών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Google, η SpaceX και μικρότερες εταιρείες του κλάδου.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και φέτος, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και δαπανών. Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα ανήλθαν σε 11,5 δισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο λειτουργικά κέρδη, σε προσαρμοσμένη βάση.

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