Εντείνουν τις εκκλήσεις τους προς τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ μέλη μιας επιτροπής του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών που ερευνούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν για να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων.

Τουλάχιστον τέσσερα μέλη των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ανανέωσαν τις εκκλήσεις τους να καταθέσει ο Άντριου — αν και η επιτροπή ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι δεν έχουν δείξει πρόθεση να στηρίξουν το αίτημα.

Ο βουλευτής Σουχάς Σουμπραμανιάμ δήλωσε στο BBC: «Αν θέλει να καθαρίσει το όνομά του, αν θέλει να πράξει το σωστό απέναντι στα θύματα, θα πρέπει να έρθει να καταθέσει».

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο βασιλιάς Κάρολος

Ο Σουμπραμανιάμ πρόσθεσε ότι ο Άντριου θα μπορούσε να εμφανιστεί εξ αποστάσεως, να έχει μαζί του δικηγόρο και να μιλήσει ιδιωτικά στην επιτροπή.

«Ειλικρινά, το όνομα του Άντριου έχει αναφερθεί πολλές φορές από τα θύματα», είπε στο πρόγραμμα Today του Radio 4 το Σάββατο.

«Επομένως, γνωρίζει σαφώς τι συνέβη και θέλουμε απλώς να μας πει τι γνωρίζει. Όποιος κι αν είναι — Αμερικανός ή όχι — όλοι πρέπει να εξετάζονται».

Ο συνάδελφός του Ράτζα Κρισναμούρτι είπε στο Newsnight του BBC ότι θα ήταν διατεθειμένος να εκδώσει επίσημη κλήτευση προς τον Άντριου — αν και παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί όσο βρίσκεται εκτός ΗΠΑ.

«Ωστόσο, αν ο Άντριου θελήσει να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αν ήδη βρίσκεται εδώ, τότε υπόκειται στη δικαιοδοσία του Κογκρέσου και θα περιμέναμε να καταθέσει», είπε.

«Θέλουμε να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη, όχι μόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα, αλλά και για να αποτραπούν παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον. Ελάτε ενώπιον του Κογκρέσου, καταθέστε εθελοντικά. Μην περιμένετε κλήτευση. Πείτε μας τι γνωρίζετε», πρόσθεσε.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο βουλευτής Στίβεν Λιντς είπε επίσης στο BBC ότι η κατάθεση του Άντριου «θα μπορούσε να βοηθήσει στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα», αν και παραδέχθηκε ότι η επιτροπή δεν μπορεί να τον καλέσει επισήμως «στην παρούσα κατάσταση».

Στο μεταξύ, η Λιζ Στάιν — μία από τις κατήγορους του Έπσταϊν — δήλωσε πως ο Άντριου πρέπει «να αναλάβει πρωτοβουλία» και να βοηθήσει τους Αμερικανούς ανακριτές. «Πολλοί από εμάς αναρωτιόμαστε γιατί αρνείται να συνεργαστεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν», είπε στο BBC Breakfast το Σάββατο.

«Αν δεν έχει τίποτα να κρύψει, γιατί κρύβεται; Γνωρίζουμε ότι είχε μακροχρόνια φιλία με τον Έπσταϊν και ότι ανήκε στον κοινωνικό του κύκλο — οπότε μπορεί να είδε πράγματα που θα μπορούσε να αποκαλύψει».

Μία άλλη κατήγορος του Έπσταϊν, η Ανουσκα Ντε Γκεόρτζιου, είπε επίσης στο Newsnight ότι ο Άντριου πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου, τονίζοντας πως «είναι σωστό να αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλος πολίτης».

Παράλληλα, ο Βρετανός υφυπουργός Εμπορίου Κρις Μπράιαντ δήλωσε στο BBC ότι ο Άντριου θα πρέπει να πάει στις ΗΠΑ να απαντήσει σε ερωτήσεις για τα εγκλήματα του Έπσταϊν, «όπως θα έκανε οποιοσδήποτε πολίτης».

Στοιχεία που «καίνε» το πρώην μέλος της βασιλικής οικογένειας

Δημοσιεύματα στα μέσα Οκτωβρίου ανέφεραν ότι ο Άντριου προσπάθησε το 2011 να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για την κατήγορό του, Βιρτζίνια Τζουφρέ, μέσω της αστυνομικής του φρουράς. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει την κατηγορία.

Ξεχωριστά, νέα δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ την Παρασκευή αποκάλυψαν ότι ο Άντριου είχε στείλει email το 2010 στον Έπσταϊν, γράφοντας πως «θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά» μετά την αποφυλάκισή του για την υπόθεση μαστροπείας ανηλίκου.

Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν αργότερα μαζί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2010, σε μια συνάντηση που ο Άντριου αργότερα ισχυρίστηκε πως είχε στόχο να τερματίσει τη φιλία τους.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Στις αρχές Οκτωβρίου, επανεμφανίστηκαν emails του 2011 που έδειχναν τον Άντριου να επικοινωνεί με τον Έπσταϊν μήνες μετά τον υποτιθέμενο τερματισμό της φιλίας τους.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν αποσπάσματα από το μεταθανάτιο απομνημόνευμα της Βιρτζίνια Τζουφρέ, στο οποίο επαναλαμβάνονται οι ισχυρισμοί ότι, ως έφηβη, εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου σε τρεις περιπτώσεις — ισχυρισμούς που εκείνος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τον τίτλο του «πρίγκιπα» την Πέμπτη (30/10), έπειτα από μήνες πιέσεων για τις σχέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί κάθε παρανομία.

Εκτός από την απώλεια των τίτλων και τιμητικών του διακρίσεων, του ζητήθηκε να μετακομίσει από το αρχοντικό του στο Royal Lodge του Ουίνδσορ σε μια κατοικία στο κτήμα του βασιλιά στο Νόρφολκ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον μονάρχη.

Σύμφωνα με το BBC, δεν θα χρειαστεί να μετακομίσει άμεσα και ενδέχεται να μεταβεί στο Σάντριγχαμ έως το νέο έτος.

Το πλήγμα στην πρώην σύζυγο και τις δυο τους κόρες

Βαθιά φαίνεται να επηρεάζει το σκάνδαλο και οι αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου την άμεση οικογένειά του: την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον και τις δύο κόρες τους.

Σύμφωνα με το BBC, η κυρία Φέργκιουσον, 66 ετών, πρόκειται να ρυθμίσει μόνη της το θέμα της διαμονής της, αν και εκτιμάται ότι δεν θα μετακομίσει μαζί με τον Άντριου στο Σάντριγχαμ του Νόρφολκ. Πριν από λίγες εβδομάδες, έχασε τον τίτλο της δούκισσας όταν ο Άντριου παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ ενώ αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις την έχουν αποβάλει από τη θέση της προστάτιδας ή πρέσβειράς τους.

Η μόνη φιλανθρωπική οργάνωση με την οποία συνδέεται ακόμη είναι το δικό της ίδρυμα, Sarah’s Trust.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη, 37 ετών, και Ευγενία, 35 ετών, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, καθώς είναι κόρες γιου ενός μονάρχη. Ωστόσο, τίθενται ερωτήματα για το κατά πόσο μπορούν να αποστασιοποιηθούν από το χάος που έχει δημιουργηθεί γύρω από τους γονείς τους.

Και οι δύο φαίνεται να έχουν φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

Τίθεται ωστόσο και το ερώτημα των Χριστουγέννων.

Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι ο Άντριου θα αποκλειστεί από τη συνηθισμένη βασιλική συγκέντρωση στο Σάντριγχαμ τα Χριστούγεννα.

Δεν είναι σαφές πού θα βρίσκεται η Φέργκιουσον.

Ωστόσο, οι πριγκίπισσες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα περάσουν τις γιορτές με τους γονείς τους, με τις οικογένειες των συζύγων τους ή με το υπόλοιπο της βασιλικής οικογένειας.

(Με πληροφορίες από BBC)