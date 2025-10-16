Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια (U.S. District Court for the Northern District of California) αποφάσισε χθες (15/10) ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να απολύει μαζικά ομοσπονδιακούς εργαζομένους ενώ είναι σε εξέλιξη το κλείσιμο -“shutdown“- της κυβέρνησης.

Η απόφαση, η οποία αφορά τόσο τις πρόσφατες απολύσεις 4.000 υπαλλήλων από επτά διαφορετικά υπουργεία όσο και παρόμοιες περικοπές στο μέλλον, αποτελεί μια πρώτη νομική ήττα για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

Η προσωρινή αναστολή των απολύσεων δικαιώνει τα συνδικάτα των εργαζομένων, τα οποία υπό την καθοδήγηση της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων, είχαν κάνει εξαρχής λόγο για παράνομες απολύσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να απομακρύνει δημοσίους υπαλλήλους χωρίς απόφαση από το Κογκρέσο – ειδικά όταν η Ουάσιγκτον θα πρέπει να παρέχει τις πιο βασικές υπηρεσίες.

Τακτική πίεσης προς τους Δημοκρατικούς

Σύμφωνα με τη Δικαστή Σούζαν Ίλστον που χειρίστηκε την υπόθεση, “ήταν εμφανές εξαρχής ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, με αφορμή το κενό στη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της κυβέρνησης, θεώρησε ότι όλα επιτρέπονται, ότι ο νόμος δεν τους αγγίζει πλέον και ότι μπορούν να επιβάλουν το πρόγραμμα που επιθυμούν”.

Η ίδια καλεί τον Τραμπ να σεβαστεί τους αμερικανικούς νόμους λέγοντας ότι “είναι ασυνήθιστο για μια κυβέρνηση να απολύει εργαζομένους κατά τη διάρκεια ενός “shutdown” με σκοπό να τιμωρήσει το αντίπαλο κόμμα ενώ αυτό ακριβώς έχει δηλώσει ο Πρόεδρος Τραμπ ότι θέλει να κάνει”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στο Δικαστήριο, αρκετοί εργαζόμενοι “δεν γνώριζαν καν ότι έχουν απολυθεί, γιατι η ειδοποίηση απόλυσής τους είχε σταλεί στον επαγγελματικό τους λογαριασμό στον οποίο δεν είχαν πρόσβαση λόγω της άδειας άνευ αποδοχών”, εξηγεί.

Από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησε το κλείσιμο της κυβέρνησης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί να περιορίσει την κυβέρνηση κάνοντας ξαφνικές περικοπές στον προϋπολογισμό και να τιμωρήσει τους Δημοκρατικούς για την άρνησή τους να δεχτούν το δημοσιονομικό πρόγραμμα των Ρεμπουμπλικανών.

Ωστόσο ο ίδιος εμφανίστηκε απτόητος από την απόφαση, απειλώντας ότι σύντομα θα περικόψει κι άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, θα απολύσει περισσότερους εργαζομένους και θα αναδιαμορφώσει τον προϋπολογισμό ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αδράνεια.

Advertisement

Η υπόθεση θα φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο. Η κυβέρνηση, ωστόσο, υπόσχεται ήδη νέες απολύσεις. Συνολικά, μέχρι και 10.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με τον Ράσελ Βόουτ, Διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού.

Ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει με επιθετικό τρόπο να “τα βάζει με τη γραφειοκρατία”.

(με πληροφορίες από RFI, NYT)

Advertisement