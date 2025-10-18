Η Κίνα έκανε ακόμη ένα τεχνολογικό άλμα, εγκαινιάζοντας στη Χαϊνάν το πρώτο εμπορικό υποβρύχιο data center (UDC) στον κόσμο – ένα έργο που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με ανανεώσιμη ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα σηματοδοτεί τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή “γαλάζιας τεχνολογίας”, όπου η δύναμη του ωκεανού αξιοποιείται για την ψύξη και τη βιώσιμη λειτουργία των κέντρων δεδομένων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη διεύρυνση της «μπλε οικονομίας» της Κίνας. Τοποθετώντας διακομιστές μέσα σε μεγάλες υποβρύχιες καμπίνες, το έργο εκμεταλλεύεται τη φυσική ψύξη των ωκεάνιων ρευμάτων, περιορίζοντας δραστικά το ενεργειακό κόστος που απαιτείται για τη λειτουργία των παραδοσιακών χερσαίων data centers.

Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων αυξάνεται – λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing – η καινοτόμος αυτή προσέγγιση υπόσχεται μια πιο βιώσιμη και αποδοτική ψηφιακή υποδομή.

Αξιοποίηση της φυσικής ψύξης του ωκεανού

Τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας για την ψύξη των διακομιστών. Το νέο κινεζικό υποβρύχιο κέντρο δίνει μια οικολογική απάντηση σε αυτή την πρόκληση, χρησιμοποιώντας το θαλασσινό νερό ως φυσικό ψυκτικό μέσο. Αυτή η προσέγγιση μειώνει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος, καθιστώντας το έργο πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ο Pu Ding, διευθυντής έργου της Shenzhen HiCloud Data Centre Technology, εξήγησε ότι οι σταθερές θερμοκρασίες των ωκεανών ψύχουν φυσικά τους διακομιστές, χωρίς την ανάγκη περίπλοκων μηχανικών συστημάτων. «Σε σύγκριση με τα χερσαία κέντρα δεδομένων, οι υποβρύχιες εγκαταστάσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και στη μείωση του κόστους», ανέφερε.

Κάθε υποβρύχια καμπίνα, τοποθετημένη σε βάθος περίπου 35 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει έως 500 διακομιστές σε 24 ράφια, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τεχνολογικός κόμβος στη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της Χαϊνάν

Το έργο αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα στο στρατηγικό σχέδιο της Χαϊνάν να μετατραπεί σε διεθνή κόμβο τεχνολογίας και θαλάσσιας καινοτομίας. Στο πλαίσιο του 14ου πενταετούς προγράμματος της Κίνας, η επαρχία σκοπεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο 100 υποβρύχιων καμπινών δεδομένων, ενισχύοντας τομείς όπως η θαλάσσια έρευνα, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η έξυπνη βιομηχανία.

Παράλληλα, το Πεκίνο έχει θεσπίσει νέες πολιτικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν την πλήρη ξένη ιδιοκτησία σε κέντρα δεδομένων και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ιδίως στη Χαϊνάν. Η Giulia Interesse από την China Briefing σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί απάντηση στην εκρηκτική παγκόσμια ζήτηση για data centers, που τροφοδοτείται από την ανάπτυξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και των cloud υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, η Κίνα στοχεύει να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στον ψηφιακό τομέα.

Οικονομικές και περιβαλλοντικές προοπτικές

Από οικονομικής πλευράς, το υποβρύχιο κέντρο δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Κίνας στην παγκόσμια τεχνολογική αγορά, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η σύνδεσή του με υπεράκτια αιολικά πάρκα υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας για καθαρή ενέργεια και πράσινη καινοτομία.

Καθώς η Κίνα ανοίγει νέους δρόμους με αυτή την τεχνολογική πρωτοβουλία, το ερώτημα που μένει είναι: θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες αυτό το μοντέλο; Και αν ναι, πώς θα επηρεαστεί το μέλλον της παγκόσμιας υποδομής δεδομένων;

Πηγή: Scmp

