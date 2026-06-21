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Μια ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα, όπου ένα αγοράκι μόλις 4 ετών κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία μαγνητική τομογραφία χωρίς αναισθησία, χάρη σε μια απρόσμενη αλλά ουσιαστική βοήθεια. Δίπλα του βρέθηκε ο αγαπημένος του ήρωας, ο Buzz Lightyear, που μετέτρεψε μια αγχωτική ιατρική διαδικασία σε μια «διαστημική αποστολή».

Ο ρόλος του ήρωα δεν ήταν άλλος από τον κλινικό ψυχολόγο Κριστιάν Κανό, ο οποίος ειδικεύεται στις φοβίες και στο άγχος. Ντυμένος ως ο χαρακτήρας της ταινίας «Toy Story», μπήκε στην αίθουσα της εξέτασης και δημιούργησε ένα πιο φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για τον μικρό ασθενή.

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Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς το παιδί συνεργάστηκε πλήρως και κατάφερε να ολοκληρώσει τη μαγνητική χωρίς τη χρήση αναισθησίας. Η στιγμή αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στην οικογένεια όσο και στο ιατρικό προσωπικό, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ψυχολογικής υποστήριξης μέσα σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον.

Στη δημοσίευση που συνόδευσε το βίντεο τονίζεται ότι οι «μεγάλοι ήρωες δεν βρίσκονται πάντα στο διάστημα, αλλά ανάμεσά μας», υπενθυμίζοντας πως η φαντασία και η ενσυναίσθηση μπορούν να κάνουν ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές πιο ανθρώπινες.