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Οι συλληφθέντες κρατούνται ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης, ενώ η βρετανική Αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας.

Ειδικοί πυροτεχνουργοί εξετάζουν τα οχήματα και οι αρχές δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας, προχωρώντας στην προληπτική απομάκρυνση 85 νοικοκυριών από το σημείο.

Η αστυνομική κινητοποίηση ξεκίνησε κατόπιν αναφοράς πολιτών για τα ύποπτα βαν και όχι από προηγούμενη παρακολούθηση των υπόπτων.

Οι ερευνητές εξετάζουν τα ευρήματα για να διαπιστώσουν τον τελικό προορισμό των οχημάτων και το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με την αεροπορική βάση.

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση της βάσης. Η υπόθεση, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως περιστατικό σχετικό με εκρηκτικά, έχει πλέον περάσει στα χέρια της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, με πέντε άνδρες να κρατούνται ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Counter Terrorism Policing, η πρώτη κλήση στην αστυνομία έγινε περίπου στις 00:45 τοπική ώρα. Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή του Whelford, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε άνδρες. Αρχικά οι συλλήψεις έγιναν με βάση τη νομοθεσία περί εκρηκτικών και στη συνέχεια οι ίδιοι άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης, βάσει του άρθρου 5 του Terrorism Act 2006.

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Οι πέντε παραμένουν υπό κράτηση και η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οι βρετανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις ταυτότητες ή την εθνικότητά τους, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Η επίσημη διατύπωση παραμένει ότι πρόκειται για υπόπτους, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στην περιοχή.

Το επίκεντρο της επιχείρησης ήταν τα τρία οχήματα που εντοπίστηκαν στο Whelford. Η βρετανική αστυνομία και οι ειδικές μονάδες του στρατού δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας περίπου 400 μέτρων γύρω από αυτά, ενώ ειδικοί πυροτεχνουργοί του Army Explosive Ordnance Disposal εξετάζουν τα οχήματα. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν περίπου 85 νοικοκυριά από την περιοχή.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, με ένοπλους αστυνομικούς, στρατιωτικές μονάδες και δεκάδες οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται γύρω από το χωριό. Κάτοικοι ανέφεραν ότι είχαν δει τα τρία ύποπτα βαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και ότι η αναφορά τους στις αρχές αποτέλεσε την αφετηρία της αστυνομικής κινητοποίησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η επιχείρηση δεν ξεκίνησε από συγκεκριμένη πληροφορία των υπηρεσιών ασφαλείας για επικείμενη επίθεση. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από την αναφορά για τα ύποπτα οχήματα και όχι επειδή οι πέντε άνδρες βρίσκονταν ήδη υπό παρακολούθηση για κάποιο γνωστό σχέδιο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής, ωστόσο, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Το RAF Fairford αποτελεί σημαντική εγκατάσταση για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και χρησιμοποιείται ως προκεχωρημένη βάση για στρατηγικά βομβαρδιστικά. Η ίδια η USAF έχει περιγράψει το Fairford ως ευρωπαϊκή προκεχωρημένη επιχειρησιακή τοποθεσία για βομβαρδιστικά, έχοντας φιλοξενήσει κατά καιρούς B-52, B-1B και B-2.

Η βάση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Βρετανικά και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η αυξημένη αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ήδη οδηγήσει σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από την εγκατάσταση.

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Τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στον Guardian, είχαν τοποθετηθεί επιπλέον εμπόδια και βαριά οχήματα στις εισόδους της βάσης, ενώ είχε αυξηθεί η παρουσία ένοπλων αστυνομικών. Η εικόνα αυτή είχε γίνει αισθητή στην τοπική κοινωνία πριν από το περιστατικό της Κυριακής.

UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs.



The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w — British Intel (@TheBritishIntel) September 27, 2026

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα και για πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με την ευρύτερη ένταση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν. Οι βρετανικές αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής καμία τέτοια σύνδεση. Σύμφωνα με τον Guardian, οι ερευνητές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα και παραμένουν ανοιχτοί ως προς το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

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Αυτό που εξετάζουν πλέον οι αρχές είναι τι ακριβώς περιείχαν τα τρία οχήματα, ποιος ήταν ο προορισμός τους και εάν η παρουσία των πέντε ανδρών στην περιοχή συνδεόταν πράγματι με κάποιο σχέδιο εναντίον της βάσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το RAF Fairford αποτελούσε τον τελικό στόχο τους.

Η υπόθεση παραμένει συνεπώς ανοιχτή, με τους πυροτεχνουργούς να συνεχίζουν την εξέταση των οχημάτων και την Αντιτρομοκρατική να συγκεντρώνει στοιχεία για τις κινήσεις και τις προθέσεις των πέντε συλληφθέντων. Οι αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια της έρευνας και ότι δεν θα προχωρήσουν σε συμπεράσματα για το κίνητρο ή τον πιθανό στόχο πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των ευρημάτων.

Με πληροφορίες από Theguardian / Irishtimes

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