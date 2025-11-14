Από τη ρύθμιση της τιμής του κοτόπουλου μέχρι τη φορολογία των τσιγάρων, η Χαμάς επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχό της στη Γάζα, την ώρα που αρχίζουν να παίρνουν μορφή τα αμερικανικά σχέδια για το μέλλον του θύλακα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα όσων πιστεύουν ότι δεν έχει την πρόθεση να παραδώσει την εξουσία όπως έχει υποσχεθεί.

Μετά την εφαρμογή της ανακωχής στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς αποκατέστησε γρήγορα τον έλεγχο στις περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους που κατηγορούσε για συνεργασία με το Ισραήλ, για κλοπές ή άλλα εγκλήματα, υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας που ζητά από την οργάνωση να αφοπλιστεί και να αποσυρθεί από τη διακυβέρνηση. Ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει ποιος θα την αντικαταστήσει.

Πλέον, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι αισθάνονται όλο και περισσότερο τον έλεγχο της Χαμάς στις υποθέσεις του θύλακα. Οι αρχές ελέγχουν ό,τι εισέρχεται στις περιοχές που ελέγχει η Χαμάς, επιβάλλουν φόρους σε ορισμένα ιδιωτικώς εισαγόμενα προϊόντα, όπως πετρέλαιο και τσιγάρα, και πρόστιμα στους εμπόρους που υπερχρεώνουν τα αγαθά.

Οι μαρτυρίες προέρχονται από δέκα κατοίκους της Γάζας, τρεις από τους οποίους είναι έμποροι με άμεση γνώση των καταθέσεών τους.

Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς, δήλωσε ότι οι καταγγελίες περί φορολόγησης τσιγάρων και καυσίμων είναι ανακριβείς και αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει φόρους.

Ο αξιωματούχος υποστηρίζει ότι οι αρχές εκπληρώνουν επείγουσες ανθρωπιστικές και διοικητικές αποστολές, ενώ παράλληλα προσπαθούν να ελέγξουν τις τιμές. Επανέλαβε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση σε «νέα τεχνοκρατική διοίκηση» και προσπαθεί να αποτρέψει το χάος στη Γάζα: «Στόχος μας είναι η μετάβαση να γίνει ομαλά».

Ο Χάτεμ Αμπού Νταλάλ, ιδιοκτήτης εμπορικού κέντρου στη Γάζα, δηλώνει ότι οι τιμές είναι υψηλές λόγω περιορισμένων εισαγωγών. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούν να φέρουν τάξη στην οικονομία, επιθεωρώντας προϊόντα και ορίζοντας τιμές.

Ο Μοχάμεντ Χαλίφα, που ψωνίζει στην περιοχή της Νουσεϊράτ, λέει ότι οι τιμές αλλάζουν διαρκώς παρά τις προσπάθειες ρύθμισης: «Είναι σαν χρηματιστήριο… Οι τιμές είναι υψηλές. Δεν υπάρχει εισόδημα, οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ζωή είναι δύσκολη και έρχεται ο χειμώνας».

Και ενώ ο σχηματισμός μεταβατικής κυβέρνησης, η ανάπτυξη πολυεθνούς δύναμης ασφαλείας, ο αφοπλισμός της Χαμάς και η έναρξη της ανοικοδόμησης, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Τραμπ, βρίσκονται στο σημείο μηδέν, ρεπορτάζ του Reuters, επικαλούμενο πλειάδα πηγών, εγείρει την προοπτική de facto διαίρεσης της Λωρίδας της Γάζας. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το ήμισυ του εδάφους και οι προσπάθειες εφαρμογής των επόμενων φάσεων του ειρηνευτικού σχεδίου δεν αποδίδουν.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Λωρίδας ζει σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, η οποία είχε καταλάβει τον έλεγχο του θύλακα από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τη Φάταχ το 2007.

Σύμφωνα με τον Γάιθ αλ-Ομάρι του Washington Institute, οι ενέργειες της Χαμάς στοχεύουν να δείξουν στον πληθυσμό της Γάζας και στις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί. «Όσο περισσότερο καθυστερεί η διεθνής κοινότητα, τόσο περισσότερο θα εδραιώνεται η Χαμάς».

Σε ερώτηση για τις μαρτυρίες κατοίκων σχετικά με τον έλεγχο των τιμών και την επιβολή φόρων, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Γι’ αυτό η Χαμάς δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα».

Μια νέα κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί μόλις ο ΟΗΕ εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας πρόοδο προς τη δημιουργία πολυεθνούς δύναμης ασφαλείας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή πιέζει να έχει λόγο στη νέα κυβέρνηση της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απορρίπτει την προοπτική διακυβέρνησής της από την Αρχή.

Ο εκπρόσωπος της Φάταχ στη Γάζα, Μούντερ αλ-Χάγεκ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χαμάς «αποτελούν σαφή ένδειξη ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».

Στις περιοχές υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, παλαιστινιακές οργανώσεις που αντιτίθενται στη Χαμάς επιχειρούν να αποκτήσουν κάποια επιρροή.

Παρά την αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας μετά την εκεχειρία, οι κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες διαβίωσης.

Μεγαλοεισαγωγέας ειδών διατροφής δηλώνει ότι η Χαμάς δεν εφαρμόζει καθολική φορολόγηση, αλλά «βλέπουν και καταγράφουν τα πάντα». Ελέγχουν ό,τι μπαίνει, με σημεία ελέγχου στους δρόμους, σταματούν φορτηγά και ανακρίνουν οδηγούς. Οι καιροσκόποι τιμωρούνται με πρόστιμα, κάτι που βοηθά στη μείωση κάποιων τιμών, αλλά αυτές παραμένουν πολύ υψηλές και ο κόσμος παραπονιέται ότι δεν έχει χρήματα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς απασχολούσε περίπου 50.000 άτομα πριν από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών. Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου δηλώνει ότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και όσοι παραμένουν είναι έτοιμοι να συνεχίσουν υπό τις εντολές της νέας κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς συνέχισε να πληρώνει μισθούς, αν και μείωσε τους υψηλούς μισθούς στα 1.500 σεκέλ (470 δολάρια) μηνιαίως, σύμφωνα με πηγές και οικονομολόγους. Πιστεύεται ότι εκταμίευσε χρηματικά αποθέματα για τον σκοπό αυτό.

Η κυβέρνηση αντικατέστησε τέσσερις τοπικούς κυβερνήτες και 11 μέλη του πολιτικού της γραφείου που πέθαναν, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς.

Ο ακτιβιστής Μούσταφα Ιμπραχίμ από την πόλη της Γάζας λέει ότι η οργάνωση εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις του σχεδίου Τραμπ για «να εδραιώσει την επιβολή της». «Θα συνεχίσει έως ότου τοποθετηθεί εναλλακτική κυβέρνηση».