Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν που θα διαρκέσουν εβδομάδες, εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εξελίχθεί σε μια πολύ πιο σοβαρή σύγκρουση από κάθε άλλη μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη από τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει τα διακυβεύματα για τη διπλωματική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν την πιθανότητα μιας διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αφού ο Τραμπ συγκέντρωσε στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εγείροντας φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο έστελνε ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και άλλη δύναμη πυρός ικανή να εξαπολύσει επιθέσεις.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε Αμερικανούς στρατιώτες την Παρασκευή σε μια βάση στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν. «Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα τακτοποιήσει την κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείσα να σχολιάσει τις προετοιμασίες για μια δυνητικά διαρκή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν». «Ακούει μια ποικιλία απόψεων για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε η Κέλι.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη επίθεση των ΗΠΑ, με βομβαρδιστικά stealth να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χτυπήσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν πραγματοποίησε μια πολύ περιορισμένη επίθεση αντιποίνων σε μια αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο περίπλοκος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να χτυπήσει ιρανικές κρατικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ασφαλείας, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί λένε ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα τρομερό οπλοστάσιο πυραύλων. Τα αντίποινα του Ιράν αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέμεναν ότι το Ιράν θα προβεί σε αντίποινα, οδηγώντας σε αντεπιθέσεις και αντίποινα για μια χρονική περίοδο.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντιποίνων ή περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν για τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα και την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας.

Την Πέμπτη, προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική λύση θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να προβούν σε αντίποινα εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, λέγοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνδέσει το ζήτημα με πυραύλους.