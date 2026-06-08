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Όσοι παρακολούθησαν από κοντά τους αγώνες του Roland Garros την Παρασκευή 5 Ιουνίου, πιθανότατα πίστεψαν για μια στιγμή ότι στις κερκίδες βρισκόταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Ο άνδρας που τράβηξε τα βλέμματα δεν ήταν ο Γάλλος πρόεδρος, αλλά ο μικρότερος αδερφός του, Λοράν Μακρόν, με τον οποίο παρουσιάζει εντυπωσιακή φυσική ομοιότητα.

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Aperçu à Roland-Garros, Laurent Macron a une nouvelle fois frappé les esprits par sa ressemblance avec Emmanuel Macron. https://t.co/OL1nGLEbKI — Closer France (@closerfr) June 8, 2026

Η εκπληκτική ομοιότητα των δύο αδερφών

Από την έναρξη του Roland Garros 2026, πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της πολιτικής, της τηλεόρασης, της μουσικής και άλλους τομείς έχουν δώσει το «παρών» στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις των αγαπημένων τους αθλητών.

Παρ’ όλα αυτά, ένας συγκεκριμένος θεατής κατάφερε να προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας βρισκόταν ανάμεσά τους. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τη σχεδόν απόλυτη ομοιότητα του Λοράν Μακρόν με τον αδερφό του.

Καθισμένος στις κερκίδες και ντυμένος με ένα σκούρο μπλε κοστούμι, παρακολουθούσε με προσοχή τον αγώνα. Πίσω από τα γυαλιά ηλίου του, ο 46χρονος καρδιολόγος έμοιαζε ακόμη περισσότερο με τον μεγαλύτερο κατά δύο χρόνια αδερφό του, γεγονός που προκάλεσε σχόλια και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία του στο τουρνουά δεν περιορίστηκε μόνο στην εμφάνισή του την Παρασκευή. Ο Λοράν Μακρόν φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα φίλος του τένις, καθώς βρέθηκε και την Κυριακή στον τελικό των ανδρών. Αυτή τη φορά τον συνόδευε η σύζυγός του, Σαμπίν, με το ζευγάρι να παρακολουθεί από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση.

Κοινό πάθος για το ποδόσφαιρο

Πέρα από την εντυπωσιακή εξωτερική τους ομοιότητα, τα δύο αδέρφια μοιράζονται και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό και ο Λοράν Μακρόν έδωσε το «παρών» στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 31 Μαΐου, όταν η Paris Saint-Germain επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Γαλλίας μετά την κατάκτηση του UEFA Champions League.

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Ο γνωστός καρδιολόγος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους ποδοσφαιριστές της γαλλικής ομάδας μαζί με τον αδερφό του. Στην εκδήλωση συνοδευόταν από τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, ενώ για ακόμη μία φορά η εντυπωσιακή του ομοιότητα με τον Εμανουέλ Μακρόν δεν πέρασε απαρατήρητη.

Με παρόμοιο σωματότυπο, το ίδιο χαρακτηριστικό χαμόγελο και πολλά κοινά στοιχεία στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ο Λοράν Μακρόν κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να προκαλέσει νέα σχόλια για την εκπληκτική ομοιότητα των δύο αδελφών.

Με πληροφορίες από ELLE

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