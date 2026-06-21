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Ο Ροντ Στιούαρτ αντιμετώπισε μια δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Γιούτα, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία πάνω στη σκηνή και έφτασε κοντά στο να λιποθυμήσει. Ο 81χρονος καλλιτέχνης φάνηκε να δυσκολεύεται αισθητά, στηριζόμενος σε εξοπλισμό της σκηνής και σε διάφορα σημεία στήριξης, ενώ το κοινό παρακολουθούσε ανήσυχο την εξέλιξη.

Λίγο αργότερα, το προσωπικό του έφερε φιάλη οξυγόνου, την οποία χρησιμοποίησε για να ανακτήσει δυνάμεις, συνεχίζοντας όμως να απευθύνεται στο κοινό με εμφανή κόπωση. Παρά την αδιαθεσία, ολοκλήρωσε τη συναυλία καθισμένος σε καρέκλα, δείχνοντας αποφασιστικότητα να μη διακοπεί η εμφάνιση.

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Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026

Το περιστατικό αποδίδεται πιθανώς και στο υψόμετρο της περιοχής, καθώς το West Valley City βρίσκεται αρκετά ψηλά σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας. Μόλις μία εβδομάδα πριν, ο Στιούαρτ είχε ήδη ακυρώσει εμφάνιση λόγω αναπνευστικής λοίμωξης, γεγονός που φαίνεται ότι είχε επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του.