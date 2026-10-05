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Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν εντόπισαν ίχνη της ασθένειας στο σώμα της θανούσας, αποδίδοντας τον θάνατο σε πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής διαβεβαίωσε ότι η υγειονομική κατάσταση παραμένει σταθερή και υπό πλήρη έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Κρεμλίνο κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται αποκλειστικά τις επίσημες ανακοινώσεις και να μην αναπαράγουν ανεπιβεβαίωτες φήμες για το περιστατικό.

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Σε διάψευση των πληροφοριών που ανέφεραν ότι μια 28χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πανώλη στη Σιβηρία προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, υποστηρίζοντας πως οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν εντόπισαν ίχνη της συγκεκριμένης ασθένειας στο σώμα της. Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι η υγειονομική κατάσταση στην περιοχή παραμένει «υπό έλεγχο».

Η υπόθεση αφορά την Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, η οποία εργαζόταν ως τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ. Ο θάνατός της έγινε γνωστός την Παρασκευή, όταν η είδηση μεταδόθηκε από αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο κρούσματος πανώλης.

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Το ενδεχόμενο μόλυνσης από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Ljudi Bajkala, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η 28χρονη να είχε προσβληθεί από πνευμονική πανώλη ύστερα από ατύχημα στο εργαστήριο, συγκεκριμένα από έναν σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

Ωστόσο, τα ευρήματα ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, δήλωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ως αιτία θανάτου της Ντάρια Σιπίλοβα καταγράφεται «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας».

Παράλληλα, η κρατική υπηρεσία υγείας Rospotrebnadzor πραγματοποίησε τη δική της έρευνα. Όπως ανέφερε ο Ιγκόρ Κόμπζεφ σε ανάρτησή του στο Telegram, οι αναλύσεις έδειξαν ότι «κανένας μικροοργανισμός που συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα της νεαρής γυναίκας δεν ανιχνεύθηκε στο βιοϋλικό της».

Ο ίδιος επιχείρησε να καθησυχάσει σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την «σταθερή». Όπως είπε, από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος της 28χρονης, κανένας εργαζόμενος του Ινστιτούτου Καταπολέμησης της Πανώλης δεν έχει απευθυνθεί σε γιατρό.

«Η κατάσταση παραμένει υπό τον έλεγχό μας και τον έλεγχο των ειδικών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης. Στο θέμα παρενέβη και το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, κάλεσε το κοινό να βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις της Rospotrebnadzor για την ενημέρωσή του και όχι σε «φήμες».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται καθώς η αρχική πληροφορία για τον θάνατο της 28χρονης από πιθανή πανώλη είχε αναπαραχθεί από αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονική μορφή της ασθένειας είναι ιδιαίτερα μεταδοτική και μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.