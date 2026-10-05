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Οι υγειονομικές αρχές έθεσαν σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση περίπου 200 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τη θανούσα.

Οι ρωσικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν εντοπίστηκε εργαστηριακό ατύχημα και ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις των επαφών της παραμένουν αρνητικές.

Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις περί πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας, στην περιοχή εφαρμόστηκαν προληπτικά μέτρα και ακυρώθηκαν δημόσιες εκδηλώσεις λόγω της αυξημένης ανησυχίας των κατοίκων.

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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία μετά τον θάνατο μιας 28χρονης εργαζόμενης σε εξειδικευμένο εργαστήριο για την πανώλη, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν τεθεί σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο έκθεσής τους στη νόσο.

Η νεαρή γυναίκα, που σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα ονομαζόταν Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόταν στο Αντιπανωλικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τοπικές πηγές, είχε έρθει σε επαφή με ζωντανά βακτήρια και στη συνέχεια εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ρωσικές υγειονομικές Αρχές.

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Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο «Lyudi Baikala», η 28χρονη φέρεται να είχε αναφέρει στους γιατρούς ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας της έσπασε κατά λάθος δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε ζωντανά βακτήρια. Λίγο αργότερα άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα ενώ βρισκόταν σε αποστολή κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ρωσίας με τη Μογγολία.

Η Σιπίλοβα μεταφέρθηκε την Τρίτη σε νοσοκομείο στο Σελέχοφ με σοβαρή πνευμονία. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα, χρειάστηκε διασωλήνωση και τελικά κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Μετά τον θάνατό της, οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Το νοσοκομείο τέθηκε σε καραντίνα, ενώ όσοι είχαν έρθει σε επαφή με την 28χρονη μπήκαν υπό ιατρική παρακολούθηση. Συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που τέθηκαν σε απομόνωση έφτασε περίπου τους 200.

Στην περιοχή μετέβη εσπευσμένα από τη Μόσχα και η επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, Άννα Ποπόβα, διανύοντας απόσταση περίπου 4.200 χιλιομέτρων. Οι Αρχές, πάντως, διαβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής κανένα από τα άτομα που έχουν χαρακτηριστεί ως επαφές της 28χρονης δεν παρουσιάζει συμπτώματα και ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις τους είναι αρνητικές.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της περιοχής Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, απέφυγε στις δημόσιες τοποθετήσεις του να αναφερθεί συγκεκριμένα στην πανώλη, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη λοιμώδη ασθένεια». Παράλληλα, δημόσιες εκδηλώσεις στην περιοχή ακυρώθηκαν, ενώ εφαρμόστηκαν πρόσθετα μέτρα προφύλαξης.

Μετά τη συνάντησή του με την Άννα Ποπόβα, ο Κόμπζεφ επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους, αναφέροντας ότι όλοι όσοι έχουν αναγνωριστεί ως επαφές βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζουν σημάδια ασθένειας.

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Η Ρωσική Υπηρεσία Προστασίας των Καταναλωτών και Ευημερίας, Rospotrebnadzor, έχει αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκε εργαστηριακό ατύχημα με επικίνδυνους μικροοργανισμούς και ότι η επίσημη διάγνωση της 28χρονης ήταν πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί που να συνδέονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, οι αναφορές περί πιθανής πανώλης έχουν προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή. Ρωσικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για αυξημένη ζήτηση φαρμάκων και αντιβιοτικών, ενώ κάτοικοι έχουν αναφέρει την παρουσία ανθρώπων με προστατευτικές στολές, μάσκες και γάντια.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό πολιτικό κανάλι Nezygar συνέκρινε την κατάσταση στο Σελέχοφ με τα πρώτα στάδια της υγειονομικής κρίσης στη Γουχάν, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή καραντίνας θυμίζει όσα είχαν συμβεί στην κινεζική πόλη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ευρύτερη μετάδοση της νόσου.

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Ερωτήματα για την εκδοχή του εργαστηριακού ατυχήματος έχει διατυπώσει και ο Ρώσος επιδημιολόγος Μιχάλ Φαβόροφ. Ο ίδιος αμφισβήτησε το ενδεχόμενο η μόλυνση να προκλήθηκε απλώς από το σπάσιμο ενός δοκιμαστικού σωλήνα, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε εξειδικευμένα εργαστήρια χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και, επομένως, ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα οδηγούσε κατ’ ανάγκην σε μόλυνση. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποτελούν εκτίμηση του ίδιου και δεν συνοδεύονται μέχρι στιγμής από στοιχεία που να αποδεικνύουν απόκρυψη πληροφοριών από τις ρωσικές Αρχές.

В Иркутской области сотрудница противочумного НИИ умерла от чумы. Около двух сотен человек отправили на карантин В ночь на 2 октября в больнице города Шелехов скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, сотрудница Иркутского противочумного института. Она изучала инфекционные болезни и выступала на профильных конференциях. По данным издания «Люди Байкала», лаборантка разбила пробирку с возбудителем лёгочной чумы в лаборатории, после чего у неё появились симптомы. Её госпитализировали с пневмонией, подключили к ИВЛ, однако в ночь на 2 октября она умерла. Глава Бурятии впоследствии подтвердил причину смерти. Источник РЕН ТВ сообщил, что с пациенткой контактировали почти 200 человек, из которых 189 госпитализировали для наблюдения: 114 находятся в одной больнице, 63 — в другой, ещё 12 — в противочумном НИИ. Вот они слева направо: Война, Чума, Голод, Cмерть. — SVTV NEWS (@svtv_news) October 2, 2026

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο βρίσκεται κυρίως σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους που τα παρασιτούν. Η νόσος εμφανίζεται κυρίως στη βουβωνική, τη σηψαιμική και την πνευμονική μορφή. Η τελευταία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

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Η πανώλη έχει συνδεθεί ιστορικά με τον «Μαύρο Θάνατο», την καταστροφική πανδημία που έπληξε την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική στα μέσα του 14ου αιώνα και προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα, ωστόσο, η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά, ιδιαίτερα όταν η θεραπεία ξεκινήσει έγκαιρα.

Μέχρι στιγμής, το βασικό ερώτημα στην υπόθεση της Σιβηρίας παραμένει αν ο θάνατος της 28χρονης συνδέεται πράγματι με πανώλη ή με άλλη σοβαρή λοίμωξη. Οι ρωσικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει υπό έλεγχο, ενώ τα περίπου 200 άτομα που θεωρούνται επαφές της νεαρής γυναίκας συνεχίζουν να βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από τη NYPost

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