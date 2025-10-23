Ο αριθμός των νεκρών μετά από έκρηξη σε στρατιωτικό εργοστάσιο κοντά στην πόλη Τσελιάμπινσκ στα Ουράλια της Ρωσίας την Τετάρτη (23/10) αυξήθηκε σε 12, με πέντε άτομα να τραυματίζονται, ανέφερε την Πέμπτη το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Izvestia.

Overnight, the Ryazan oil refinery in Russia caught fire. Local residents reported hearing explosions. October 23, 2025

Ο κυβερνήτης της περιοχής Τσελιάμπινσκ, είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι το περιστατικό συνέβη στην πόλη Κοπέισκ.

Είπε ότι μια πυρκαγιά στο εργοστάσιο έχει σβηστεί. Οι Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν την Πέμπτη ότι άνοιξαν ποινική υπόθεση για το περιστατικό.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Plastmass», το οποίο ελέγχεται από την κρατική εταιρεία Rostec της Ρωσίας.

Explosion reported at Plastmass military plant in Kopeysk, Chelyabinsk Oblast, Russia



The regional governor confirmed the explosion "at one of Kopeysk's enterprises," while, after the explosion, a drone threat alert was announced.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 22, 2025

(με πληροφορίες από Reuters)