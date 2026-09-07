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Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση να κλείσει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, αντιδρώντας στα μέτρα που είχε λάβει προηγουμένως το Βερολίνο, με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η γερμανική πλευρά είχε προχωρήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες μετά την κατηγορία που απηύθυνε στη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε. Η Ρωσία απέρριψε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη επινόηση».

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη θα πρέπει να έχει σταματήσει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα του Goethe-Institut στη Ρωσία καλούνται επίσης να διακόψουν τις δραστηριότητές τους. Το προσωπικό τους έχει λάβει εντολή να αποχωρήσει από τη χώρα έως τις 13 Σεπτεμβρίου το αργότερο.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί ευθέως τη γερμανική κυβέρνηση ότι βρίσκεται πίσω από τη νέα επιδείνωση των διμερών σχέσεων. «Ήταν οι γερμανικές αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.