Ένας 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος, μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων, σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η πολυτελής Lamborghini του τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα στη Ρωσία.

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα του 38χρονου Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων Ρόμαν Νόβακ και της συζύγου του Άννα και την απάτη 500 εκατ. δολαρίων, έρχεται η είδηση ότι εκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων σκοτώθηκε σε τροχαίο στην περιοχή Molzhaninovo στη Ρωσία.

Advertisement

Advertisement

Ο 36χρονος Alexei Dolgikh, οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητό του, αξίας 374.000 ευρώ, μαζί με τρεις φίλους του όταν έχασε τον έλεγχο κι έπεσε με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα πάνω σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, σύμφωνα με τη Sun. Το όχημα ανετράπη και προσγειώθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα γύρω στη 1:30 π.μ., πριν τυλιχθεί στις φλόγες. Προηγήθηκε μια εκκωφαντική έκρηξη. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, μέρη του οχήματος εκτοξεύτηκαν παντού, ενώ δεσμίδες χαρτονομισμάτων σκορπίστηκαν σε όλο το μήκος της λεωφόρου.

Ο Dolgikh και ένας από τους συνεπιβάτες του, ο Ivan Solovyov, βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, ο 21χρονος Nikita Tezikov και ο 22χρονος Kirill Mochalov, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα, αλλά είναι ζωντανοί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Dolgikh είχε αποκτήσει τη Lamborghini του μόλις πριν από 15 μήνες, αλλά από τότε είχε συγκεντρώσει συνολικά 586 παραβάσεις – οι περισσότερες για υπερβολική ταχύτητα.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τους τελευταίους μήνες είχε τεθεί στη «μαύρη λίστα» ρωσικών τραπεζών «λόγω υποψιών για ξέπλυμα χρήματος».



Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.