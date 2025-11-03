Η Μόσχα ενισχύει περαιτέρω τον πυρηνικό της στόλο με την παρουσίαση του νέου υποβρυχίου «Khabarovsk», ενός σκάφους ικανού να μεταφέρει το υποθαλάσσιο πυρηνικό drone «Poseidon», γνωστό στα ρωσικά μέσα ως «βλήμα του ολέθρου».

Η τελετή καθέλκυσης πραγματοποιήθηκε στο ναυπηγείο Sevmash στη Σεβεροντβίνσκ, παρουσία του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, του Αρχηγού του Ναυτικού Αλεξάντερ Μοϊσεγιέφ και ανώτατων αξιωματούχων.

⚡BREAKING

🇷🇺Russia launches new nuclear submarine Khabarovsk‑class (Project 09851)



The lead boat is named Khabarovsk (Project 09851) and is being built at Sevmash Shipyard in Severodvinsk.



The submarine is reported to have a displacement (surfaced) of about 10,000 tons.… https://t.co/kpdbSEaPl2 pic.twitter.com/fgwi0nO2yN — War Updates FC (@k_c_shivansh) November 1, 2025

Ο Μπελούσοφ χαρακτήρισε το γεγονός «σημαντικό ορόσημο», τονίζοντας πως το νέο υποβρύχιο ενισχύει τη δυνατότητα της Ρωσίας να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα και τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Το «Khabarovsk» σχεδιάστηκε από το Κεντρικό Γραφείο Rubin και προορίζεται για επιχειρήσεις με σύγχρονα υποθαλάσσια όπλα και ρομποτικά συστήματα πολλαπλών χρήσεων.

A ceremony marking the launch of the nuclear submarine "Khabarovsk" at the Khabarovsk Shipbuilding Plant. The Khabarovsk is considered Russia’s most secret submarine. It is a special-purpose nuclear submarine of Project 09851, designed to carry the Status-6 and (UUV) systems. pic.twitter.com/RQtmnvimjZ — H. Memarian (@HEMemarian) November 1, 2025

Οι δοκιμές του Poseidon, ενός αυτόνομου οχήματος με πυρηνικό αντιδραστήρα, ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το drone μπορεί να φέρει συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές, με απεριόριστη εμβέλεια.

And here we have Khabarovsk first look in satellite imagery – courtesy of @vantortech and @SkyfiApp (sorry Vantor, I couldn't find a new logo for the image)

Rough measurements 135 to 140 metres in length, 13.5 width.

No apologies for the watermarks. Fed up with images being… pic.twitter.com/sb0Fz1OItC — planesandstuff (@Topol_MSS27) November 3, 2025

Η σύμβαση για το «Khabarovsk» υπογράφηκε το 2012, ενώ η κατασκευή του ξεκίνησε το 2014. Μετά την καθέλκυση, θα ακολουθήσει πολυετής φάση δοκιμών πριν ενταχθεί επίσημα στον ρωσικό στόλο.