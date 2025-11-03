Η Μόσχα ενισχύει περαιτέρω τον πυρηνικό της στόλο με την παρουσίαση του νέου υποβρυχίου «Khabarovsk», ενός σκάφους ικανού να μεταφέρει το υποθαλάσσιο πυρηνικό drone «Poseidon», γνωστό στα ρωσικά μέσα ως «βλήμα του ολέθρου».

Η τελετή καθέλκυσης πραγματοποιήθηκε στο ναυπηγείο Sevmash στη Σεβεροντβίνσκ, παρουσία του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, του Αρχηγού του Ναυτικού Αλεξάντερ Μοϊσεγιέφ και ανώτατων αξιωματούχων.

Ο Μπελούσοφ χαρακτήρισε το γεγονός «σημαντικό ορόσημο», τονίζοντας πως το νέο υποβρύχιο ενισχύει τη δυνατότητα της Ρωσίας να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα και τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Το «Khabarovsk» σχεδιάστηκε από το Κεντρικό Γραφείο Rubin και προορίζεται για επιχειρήσεις με σύγχρονα υποθαλάσσια όπλα και ρομποτικά συστήματα πολλαπλών χρήσεων.

Οι δοκιμές του Poseidon, ενός αυτόνομου οχήματος με πυρηνικό αντιδραστήρα, ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το drone μπορεί να φέρει συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές, με απεριόριστη εμβέλεια.

Η σύμβαση για το «Khabarovsk» υπογράφηκε το 2012, ενώ η κατασκευή του ξεκίνησε το 2014. Μετά την καθέλκυση, θα ακολουθήσει πολυετής φάση δοκιμών πριν ενταχθεί επίσημα στον ρωσικό στόλο.

