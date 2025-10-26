Μία συγκλονιστική υπόθεση συγκλονίζει το Βασίλεβο της Ρωσίας, καθώς ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σκότωσε το νεογέννητο αδελφάκι της, μόλις τριών εβδομάδων. Σύμφωνα με τις αρχές, η μικρή φέρεται να ζήλευε το βρέφος και οι γονείς της έκαναν το μοιραίο λάθος να την αφήσουν μόνη της με το μωρό, για να πάνε στη δουλειά.

Η 5χρονη εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πήρε το νεογέννητο και το πέταξε από τον 4ο όροφο του σπιτιού, με αποτέλεσμα το μωρό να βρει ακαριαίο θάνατο. Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο άκουσαν την μικρή να ουρλιάζει και αντίκρισαν το βρέφος νεκρό στο τσιμέντο.

Advertisement

Advertisement

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή έχει κινήσει ποινική διαδικασία για τον θάνατο του βρέφους, ενώ η 5χρονη κινδυνεύει πλέον με ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η μεγαλύτερη αδελφή ήταν αναστατωμένη με την παρουσία του νέου παιδιού στο σπίτι και η πράξη της φαίνεται να προκλήθηκε από ζήλια.

Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της επίβλεψης των παιδιών και την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης των μικρών που βιώνουν έντονα συναισθήματα ζήλιας ή ανασφάλειας. Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και έχει ανοίξει συζητήσεις για την ευθύνη των γονέων και την προστασία των βρεφών.