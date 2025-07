Η βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών Ένγκελς, η ομώνυμη κοινότητα, καθώς και η γειτονική πόλη Σαράτοφ, πρωτεύουσα της περιφέρειας με το ίδιο όνομα, περίπου 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, υπέστησαν σήμερα «την πιο μαζική επίθεση drones» από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν.

Η επιδρομή προκάλεσε «πυρκαγιά στην αεροπορική βάση» και, «για λόγους ασφαλείας», αποφασίστηκε «η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων» σπιτιών που βρίσκονται γύρω από τη βάση των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Μπουσαργκίν.

💥 Ukrainian Armed Forces' overnight attack on Russia's Engels



The smoke in the footage is a consequence of the attack on the military airfield. Locals claim that military ammunition depots are located there.



