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Στο επίμαχο βίντεο, οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας φέρονται να αγνόησαν την άρνηση της γυναίκας, ωθώντας την παρά τη θέλησή της προς την άκρη της πλατφόρμας.

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλες καταγγελίες επισκεπτών για τραυματισμούς και ελλιπή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο τουριστικό σημείο.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι η εγκατάσταση έχει υποβληθεί σε όλους τους προβλεπόμενους τοπικούς ελέγχους ασφαλείας.

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Έρευνα των ρωσικών αρχών έχει προκαλέσει βίντεο από ακραία τουριστική δραστηριότητα στο Νταγκεστάν, όπου μια γυναίκα φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση πανικού λίγο πριν πραγματοποιήσει άλμα από ύψος περίπου 80 μέτρων, παρά τις προσπάθειές της να το ματαιώσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε τουριστικό σημείο στον ποταμό Σουλάκ, σε ορεινή περιοχή της Ρωσίας και αφορά δραστηριότητα τύπου «pendulum jump». Πρόκειται για μια μορφή extreme sport κατά την οποία οι συμμετέχοντες ασφαλίζονται με ειδικό εξοπλισμό και πραγματοποιούν αιώρηση πάνω από το φαράγγι.

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Στο βίντεο, η τουρίστρια βρίσκεται δεμένη στο ειδικό κάθισμα και εμφανίζεται ιδιαίτερα φοβισμένη, ζητώντας από τους υπεύθυνους να μην προχωρήσουν. «Σας παρακαλώ, μην με πετάξετε έτσι! Όχι, μην το κάνετε!», ακούγεται να λέει.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γυναίκα φέρεται να είχε αποφασίσει να μην πραγματοποιήσει τελικά το άλμα, ωστόσο οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας φέρονται να την οδήγησαν προς την άκρη της πλατφόρμας, παρά την άρνησή της.

An instructor at the Sulak Canyon in Russia's Dagestan kicked the leg out from under a terrified tourist and forced her onto a zipline after she changed her mind about going, per Baza.



The woman had agreed to the ride but became frightened at the edge and tried to back out.… pic.twitter.com/6xKoGYacUc — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 28, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα προσπάθησε την τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί από το σημείο, καθώς είχε αλλάξει γνώμη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι εκπαιδευτές την κράτησαν και συνέχισαν τη διαδικασία.

Σε άλλο απόσπασμα του βίντεο ακούγεται να φωνάζει: «Όχι! Όχι! Αφήστε με, αφήστε με! Σας παρακαλώ, Γέγκορ! Μην το κάνεις! Σε παρακαλώ!».

Ο σύζυγός της, Γέγκορ, φέρεται να κατέγραφε όσα συνέβαιναν με το κινητό του. Μάλιστα, δεν φαίνεται να παρενέβη, αλλά αντίθετα υπάρχουν αναφορές ότι αντιμετώπισε τη σκηνή με χιούμορ.

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Λίγο πριν από την πτώση, ένας από τους υπεύθυνους φέρεται να κλώτσησε τα πόδια της γυναίκας προκειμένου να την τοποθετήσει στη σωστή θέση. Εκείνη ακούγεται να λέει «φοβάμαι», ενώ εξακολουθεί να ζητά να μην πραγματοποιήσει το άλμα.

Τελικά, η τουρίστρια έπεσε στο κενό και κατάφερε να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα χωρίς να υπάρξει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Μετά την επιστροφή της στην πλατφόρμα, ωστόσο, εμφανίζεται έντονα αναστατωμένη και θυμωμένη.

Μάλιστα, όταν ένας εργαζόμενος φέρεται να τη ρώτησε «Άλλη μία φορά;», εκείνη απάντησε: «Όχι, όχι, όχι! Είπα “όχι”! Φοβάμαι… Αφήστε με!»

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Το περιστατικό έχει οδηγήσει τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή στην έναρξη έρευνας, καθώς στο μικροσκόπιο έχουν μπει τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο άλμα όσο και άλλες καταγγελίες επισκεπτών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση της 41χρονης Αναστασίας από τη Μόσχα. Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε ότι οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας την ανάγκασαν να πραγματοποιήσει το άλμα. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, στη συνέχεια διαγνώστηκε με κάκωση νωτιαίου μυελού.

Μια ακόμη επισκέπτρια, η Σόνια, υποστήριξε ότι τραυματίστηκε όταν το σχοινί μπλέχτηκε γύρω από το πόδι της. Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε λάβει επαρκείς οδηγίες από τους εκπαιδευτές πριν από την έναρξη της δραστηριότητας και ότι στη συνέχεια οι υπεύθυνοι της απέδωσαν την ευθύνη για το περιστατικό.

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Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους τοπικούς ελέγχους ασφαλείας.