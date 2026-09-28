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Συνεργεία διάσωσης και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στο σημείο, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές και πυρκαγιά στο ιστορικό κτίριο.

Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν στο Ντνίπρο, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, και στο Χάρκοβο, προκαλώντας τον τραυματισμό 29 ατόμων σε κτίριο κατοικιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πλήγματα σε κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις εφοδιασμού.

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών, στο κέντρο του Κιέβου, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Από το χτύπημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ στο σημείο έσπευσαν συνεργεία διάσωσης και πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το σημείο της επίθεσης, στο οποίο καταγράφεται η έκταση των καταστροφών. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών δέχθηκε ρωσικό πλήγμα και ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης, κατάσβεσης της φωτιάς και αναζήτησης ανθρώπων που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κτίριο.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται μεγάλο τμήμα του πλευρικού τοίχου να έχει καταρρεύσει, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο. Παράλληλα, σημαντικός όγκος συντριμμιών έχει πέσει γύρω από το κτίριο.

Νωρίτερα, οι αρχές του Κιέβου είχαν κάνει γνωστό ότι από την επίθεση επλήγη ένα ακατοίκητο κτίριο στη συνοικία Σεφτσένκο, όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.

The fucking Russian war criminals just bombed the Ukrainian National Academy of Sciences in Kyiv. I have no idea how many people were inside and there’s at least one dead at the side entrance. pic.twitter.com/5GvEfI5x2h — Branislav Slantchev (@slantchev) September 28, 2026

Πλήγματα σε Ντνίπρο και Χάρκοβο

Παράλληλα με την επίθεση στο Κίεβο, πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Στο Ντνίπρο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, drone έπληξε επιχειρηματικό κέντρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 12, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Στο Χάρκοβο, ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης σε κτίριο κατοικιών προκάλεσε τον τραυματισμό 29 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 10 ανήλικοι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Ιχόρ Τερέχοφ.

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Στο στόχαστρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά και η ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα, εκ των οποίων ο ένας ήταν Αζέρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα. Από την πλευρά της Μόσχας, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε κέντρα δεδομένων στο Κίεβο. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ακόμη ότι στην περιοχή της Οδησσού επλήγησαν ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εφοδίων προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

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Με πληροφορίες από Kyiv Independent