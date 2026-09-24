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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να διαξαχθούν συνομιλίες στη Μόσχα, δηλώνοντας σε ειρωνικό τόνο ότι θα πήγαινε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο «πάνω σε πύραυλο».

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – πότε θα επισκεφτεί τη Μόσχα, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε: «Πάνω σε πύραυλο!»

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President Zelensky gave a blunt response when Russian journalists at the UN shouted a question asking when he would visit Moscow.



Without stopping, Zelensky retorted under his breath: "On a f**king missile."



Video: Clash Report pic.twitter.com/xBs0T3NeTM — KyivPost (@KyivPost) September 24, 2026

Στη σύντομη απάντησή του ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε επίσης τη ρωσική βρισιά «blyad», η οποία χρησιμοποιείται για να εκφράσει θυμό, έκπληξη ή αγανάκτηση και, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, μπορεί να αποδοθεί ως «διάολε» ή «γαμώτο».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν συναντήθηκαν δια ζώσης για τελευταία φορά στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2019, με τη διαμεσολάβηση της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι δύο ηγέτες δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες στις 16 Μαΐου 2025, προτείνοντας μια τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν παρευρέθηκε, αποστέλλοντας αντιπροσωπεία υπό τον προεδρικό σύμβουλο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Μετά τη συνάντησή του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θέλει να διευκόλυνει μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των ηγετών. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν αποφεύγει να συναντήσει τον Ζελένσκι επειδή «δεν τον συμπαθεί».