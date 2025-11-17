Ένας εργάτης εργοστασίου στη δυτική Ρωσία βρέθηκε ξαφνικά με 87.000 δολάρια στον λογαριασμό του, εξαιτίας ενός τεράστιου λογιστικού λάθους. Ο Βλαντιμίρ Ριτσάγκοφ έλαβε κατά λάθος όχι μόνο τον δικό του μισθό, αλλά και τους μισθούς 34 συναδέλφων του, με αποτέλεσμα να του κατατεθούν συνολικά επτά εκατομμύρια ρούβλια. Παρότι το ποσό ήταν πολλαπλάσιο του συνηθισμένου μισθού του, αποφάσισε να μην το επιστρέψει.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το εργοστάσιο τον πλήρωσε κατά λάθος το ποσό που προοριζόταν για υπαλλήλους άλλου υποκαταστήματος, λόγω ενός «σφάλματος» στο λογισμικό τους. Η εταιρεία επικοινώνησε άμεσα μαζί του ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων, όμως ο Ριτσάγκοφ αρνήθηκε. Όταν οι πιέσεις εντάθηκαν και, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, μετατράπηκαν σε παρενοχλήσεις και απειλές, αναγκάστηκε να αλλάξει αριθμό τηλεφώνου.

Παράλληλα, ο Ριτσάγκοφ έδειξε στα τοπικά μέσα το τραπεζικό του υπόλοιπο, αποδεικνύοντας το λάθος. Με τα χρήματα που εισέπραξε, αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο και έφυγε από την περιοχή μαζί με την οικογένειά του.

Η εταιρεία, βλέποντας πως δεν προτίθεται να επιστρέψει το ποσό, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, κατηγορώντας τον ότι συνεργάστηκε με λογιστή σε ένα σχέδιο εξαπάτησης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο τραπεζικός του λογαριασμός πάγωσε. Ωστόσο, όταν δεν βρέθηκαν αποδείξεις παράνομης ενέργειας, η κατηγορία ακυρώθηκε. Παρόλο που πλέον είναι νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα, ο Ριτσάγκοφ δηλώνει αποφασισμένος να τα κρατήσει και να διεκδικήσει την υπόθεση μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας.

Σε συνέντευξή του στο Channel 5, εξήγησε πως οι φήμες για «μεγάλο μπόνους» στο εργοστάσιο τον έκαναν αρχικά να θεωρήσει ότι ίσως δικαιούται τα χρήματα. Όπως ανέφερε: «Αφού έψαξα στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι αν ήταν τεχνικό σφάλμα, ήταν δική μου ευθύνη να τα επιστρέψω, αλλά αν ήταν σφάλμα χρέωσης, ήμουν υποχρεωμένος να τα επιστρέψω. Αργότερα, έμαθα ότι ήταν τεχνικό σφάλμα και αποφάσισα ότι είχα το δικαίωμα να κρατήσω τα χρήματα».