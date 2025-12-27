Πλήγματα με πυραύλους και drones στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας πραγματοποίησε το Σάββατο η Ρωσία, εν όψει της συνάντησης Ζελένσκι- Τραμπ για την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα αποτελέσει «κλειδί» για μια συμφωνία που θα οδηγούσε στον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πλέον πολέμου.

Πριν τις επιθέσεις ο Ζελένσκι είχε πει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα εστιάσουν στην περιοχή που θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κάθε πλευράς μετά την παύση των συγκρούσεων. Στο Κίεβο ακούγονταν εκρήξεις καθώς η αεράμυνα της πόλης είχε ενεργοποιηθεί για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα και πυραύλους. Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία, ρωσικά drones στόχευαν την πρωτεύουσα, καθώς και περιοχές στα βορειοανατολικά και τα νότια. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου, ενώ στην Πολωνία έκλεισαν προσωρινά τα αεροδρόμια του Ρζέζοβ και του Λουμπλίν, ενώ η πολωνική αεροπορία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη.

Advertisement

Advertisement

Το βράδυ της Πέμπτης η Ρωσία είχε χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και κλιμάκωσε τις επιθέσεις στην Οδησσό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το εδαφικό παραμένει το κύριο εμπόδιο στις διπλωματικές προσπάθειες. Ένα προσχέδιο 20 σημείων το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα της προσπάθειας της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ έχει ολοκληρωθεί κατά 90%, είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. Όπως ανέφερε, μια συμφωνία με εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ήταν σχεδόν έτοιμη- ένα στοιχείο- κλειδί, αφού οι εγγυήσεις τα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκαν κενές.

«Πολλά μπορούν να κριθούν πριν το νέο έτος» έγραψε ο Ζελένσκι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαδικασία. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω» είπε στο Politico ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οπότε θα δούμε τι έχει» πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios πως οι ΗΠΑ είχαν προτείνει μια 15ετή συμφωνία πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να ανανεωθεί, μα το Κίεβο ήθελε μια μεγαλύτερη διάρκειας συμφωνία με νομικές δεσμεύσεις απέναντι σε περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η συνάντηση της Κυριακής θα πάει καλά και ότι αναμένει να μιλήσει με τον Πούτιν σύντομα.

Με πληροφορίες από Reuters