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Ο ίδιος περιγράφει την τρέχουσα δεκαετία ως καθοριστική για το μέλλον της Δύσης, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της παρακμής και της απώλειας της πολιτιστικής ταυτότητας των δυτικών εθνών.

Ασκώντας κριτική σε προηγούμενες πολιτικές που αποδυνάμωσαν τα δυτικά κράτη, ο Ρούμπιο προβάλλει την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της άμυνας και της βιομηχανίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος καλεί τα δυτικά έθνη να ανανεώσουν την προσήλωσή τους στην κοινή τους κληρονομιά, τονίζοντας τη σημασία της στενής διατλαντικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

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Στη διαχρονική συνεισφορά της Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και στην ευθύνη της Δύσης να διαφυλάξει αυτή την κληρονομιά αναφέρεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με αφορμή την ομιλία του στην Πνύκα κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Όπως τονίζει στο άρθρο του στο Fox News, η επιρροή της αρχαίας Ελλάδας υπερβαίνει τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία, καθώς περιλαμβάνει θεμελιώδεις αξίες που καθόρισαν την εξέλιξη του δυτικού κόσμου, από την αναζήτηση της γνώσης έως την προσήλωση στην αριστεία.

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Στο άρθρο του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιγράφει τη σημερινή συγκυρία ως καθοριστική για το μέλλον της Δύσης. Όπως επισημαίνει, οι επιλογές της επόμενης δεκαετίας ενδέχεται να διαμορφώσουν την πορεία των δυτικών κοινωνιών για ολόκληρο τον επόμενο αιώνα.

Παράλληλα, ασκεί κριτική σε πολιτικές και αποφάσεις που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των δυτικών κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ για την ενδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας, της εγχώριας βιομηχανίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι ανάλογη πορεία θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες της Δύσης.

Ο Ρούμπιο απευθύνει, επίσης, έκκληση για την ανανέωση της προσήλωσης των δυτικών εθνών στην κοινή πολιτιστική τους ταυτότητα, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της παρακμής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, μάλιστα, στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, την οποία θεωρεί αναγκαία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ανατρέχοντας στις ιστορικές καταβολές του δυτικού πολιτισμού, συνδέει την κληρονομιά του με την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη και τον Χριστιανισμό. Το μήνυμά του είναι ότι η διαφύλαξη αυτής της κοινής παρακαταθήκης και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δυτικών χωρών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των απειλών του 21ου αιώνα.

Το άρθρο του Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News:

Την Τετάρτη, ταξίδεψα στην Πνύκα, μια πλαγιά με θέα τους κίονες της Ακρόπολης στην Αθήνα. Εκεί, μετέδωσα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα – και θα καθορίσουν εάν ο πολιτισμός μας διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής.

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Για χιλιάδες χρόνια, ο Παρθενώνας αποτελεί απόδειξη του δυτικού πνεύματος, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία των καλλιτεχνών, των φιλοσόφων και των πολιτικών του πολιτισμού μας. Οι Αμερικανοί Ιδρυτές Πατέρες γοητεύονταν από την κλασική αρχαιότητα: Ο συγγραφέας που αναφέρεται πιο συχνά στα Federalist Papers ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος της Ελλάδας και των σπουδαιότερων ανδρών της Ρώμης. Η κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της ίδιας της πρωτεύουσάς μας, άμεσα ορατή στους διάσημους κίονες και τους θόλους της Ουάσινγκτον.

Όλοι γνωρίζουμε την γνωστή ιστορία. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. Οι ελληνικές πόλεις-κράτη διαμόρφωσαν τις ιδέες μας για την ιδιότητα του πολίτη, το δίκαιο και τη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Αλλά το χρέος μας προς την Ελλάδα είναι βαθύτερο από οποιοδήποτε συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ή θεωρία.

Η αρχαία Ελλάδα ήταν η γενέτειρα όλων των ουσιωδών ιδιοτήτων που θα χαρακτήριζαν τη Δύση: έντονη ατομικότητα και αδιάκοπη φιλοδοξία, ακούραστη περιέργεια, δημιουργικότητα και εφευρετικότητα. Μια ακόρεστη επιθυμία για περιπέτεια, δόξα και εξερεύνηση, που προσπαθεί να δοκιμάσει τα όρια αυτών που μπορεί να γνωρίζει και να κάνει ο άνθρωπος.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής – όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό.

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Αυτό που κληρονόμησε η Δύση από την κλασική Ελλάδα δεν είναι απλώς η φιλοδοξία να εξερευνήσει το άγνωστο. Είναι η πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό.

Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο κόσμος μπορούσε να παρατηρηθεί, να μετρηθεί, να χαρτογραφηθεί και να κατανοηθεί. Αυτή η πεποίθηση έγινε το θεμέλιο της δυτικής επιστήμης, της ιατρικής και της φιλοσοφίας. Προετοίμασε το εύφορο έδαφος για να ριζώσει και να ακμάσει ο Χριστιανισμός στην ευρωπαϊκή χριστιανοσύνη και βοήθησε στη διαμόρφωση ενός πολιτισμού με μια ξεχωριστή κατανόηση της αλήθειας, της αρετής, της ομορφιάς, του καθήκοντος και της φυσικής τάξης – που έφερε έναν κώδικα που υπαγορεύει πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, καθώς και αντικειμενικά πρότυπα και ιδανικά προς τα οποία πρέπει να αγωνίζονται.

Οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωσαν την πολιτική τους ζωή γύρω από την επιδίωξη αυτών των ιδανικών. Πίστευαν ότι οι άνδρες πρέπει να αγωνίζονται και να ανταγωνίζονται για την αριστεία στον αθλητισμό, τον πόλεμο, την τέχνη, τη φιλοσοφία, την πολιτική και σε κάθε άλλο τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η κλασική ελληνική πόλη ήταν μια αρένα για τους μεγάλους άνδρες να δοκιμάζουν και να αποδεικνύουν την αξία τους μέσα από αέναο ανταγωνισμό και αγώνα – να είναι οι καλύτεροι, οι ισχυρότεροι, οι πιο όμορφοι, αγωνιζόμενοι να ξεπεράσουν όλους τους προηγούμενους.

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Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν τη Δύση, ωθώντας τους απογόνους της να δημιουργήσουν και να επιτύχουν πράγματα που άλλοι δεν μπορούσαν – διακρίνοντάς μας από τους πολλούς πολιτισμούς του κόσμου όπου η σταθερότητα και η επιβίωση ήταν οι υψηλότεροι στόχοι της ζωής.

Αλλά σήμερα, πάρα πολύ μεγάλο μέρος της Δύσης έχει φτάσει να ντρέπεται για τα ίδια τα πράγματα που μας έκαναν εξαιρετικούς. Με την πάροδο του χρόνου, αρχίσαμε να βλέπουμε τα επιτεύγματά μας ως ντροπή. Η δύναμη και η ευημερία μας έγιναν πηγή ενοχής. Έτσι, ανοίξαμε τα σύνορά μας, αναθέσαμε σε εξωτερικούς συνεργάτες τις κάποτε σπουδαίες βιομηχανίες μας και επιτρέψαμε στους στρατούς μας να μαραζώσουν και να αποσυντεθούν. Και με κάθε χρόνο που περνούσε, μεταφέραμε όλο και περισσότερο από την κυριαρχία μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες πέρα ​​από τον έλεγχό μας.

Άλλα έθνη ήταν πολύ πρόθυμα να καλύψουν το κενό που άφησε η αδυναμία μας. Συνέχισαν να ανταγωνίζονται για εδάφη, πόρους και επιρροή, οικοδομώντας τον δικό τους πλούτο και δύναμη στη θέση μας.

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Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής – όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό.

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Υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ , οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του εθνικού μας πεπρωμένου: ανοικοδομώντας την άμυνά μας, επαναβιομηχανοποιώντας την οικονομία μας και αγωνιζόμενοι για να κυριαρχήσουν στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες που θα καθορίσουν το μέλλον.

Είναι ειλικρινής μας ελπίδα ότι η υπόλοιπη Δύση θα επιλέξει το ίδιο μονοπάτι.

Υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια σε όλη την Ευρώπη. Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται . Η μεταποίηση και η βιομηχανική ικανότητα επιστρέφουν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Τα ευρωπαϊκά έθνη αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η κυριαρχία, τα σύνορα και η στρατιωτική ισχύς δεν είναι λείψανα ενός άσχετου παρελθόντος, αλλά προϋποθέσεις για ένα αξιοπρεπές μέλλον.

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Δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι μηδενικού αθροίσματος. Ακριβώς το αντίθετο: το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Είμαστε πολλά έθνη, αλλά ένας πολιτισμός – γεννημένος στην Αθήνα, σφυρηλατημένος στη Ρώμη, βαπτισμένος στη Χριστιανοσύνη. Μαζί, πρέπει να οικοδομήσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας.

Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά το πνεύμα των ανδρών που έχτισαν τον Παρθενώνα και να αναζωπυρώσουμε τη φωτιά που άναψε για πρώτη φορά στην Αθήνα πριν από χιλιετίες.

Η Αρχαία Ελλάδα δεν προσφέρει απλώς μια γεύση από τους θεσμούς μας στην πρώιμη μορφή τους. Μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας.

Μας δείχνει ότι η δική μας κληρονομιά είναι η κληρονομιά μεγάλων ηρώων και ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι – εξαιρετικά περήφανοι – για την προέλευσή μας. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η σπουδαιότερη ιστορία που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για να την υπερασπιστούμε.

Μαζί, τα έθνη της Δύσης μπορούν να επιλέξουν να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να νικήσουν τους κινδύνους της εποχής μας.

Πηγή: Fox News