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Οι αποκαλύψεις αυτές τροφοδότησαν πολυάριθμες δημοσιογραφικές έρευνες και δικαστικές διαδικασίες σχετικά με φορολογικές παραβάσεις και οικονομικές ατασθαλίες στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

Μετά από δικαστικές περιπέτειες και κατηγορίες για παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα, ο Πίντο καταδικάστηκε αρχικά σε φυλάκιση με αναστολή, ενώ αργότερα απαλλάχθηκε σε δεύτερη δίκη.

Το υλικό που διέρρευσε αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο για την πρόσφατη απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για πλήθος οικονομικών παραβάσεων.

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Από έναν νεαρό Πορτογάλο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους υπολογιστές, ο Ρούι Πίντο βρέθηκε στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαρροής δεδομένων στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με το ψευδώνυμο «John», δημιούργησε το Football Leaks και έφερε στη δημοσιότητα εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα που αφορούσαν συμβόλαια, μεταγραφές, αμοιβές, φορολογικές υποθέσεις και οικονομικές συμφωνίες κορυφαίων συλλόγων και ποδοσφαιριστών.

Η ιστορία του Football Leaks ξεκίνησε το 2015 και σύντομα πέρασε από ένα άγνωστο site σε μία τεράστια δημοσιογραφική πηγή. Ο Πίντο συνεργάστηκε με το γερμανικό «Der Spiegel» και το δίκτυο European Investigative Collaborations, παραδίδοντας συνολικά περισσότερα από 70 εκατομμύρια έγγραφα και περίπου 3,4 terabytes δεδομένων. Το υλικό αποτέλεσε τη βάση για εκατοντάδες δημοσιογραφικές έρευνες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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Στα αρχεία υπήρχαν στοιχεία που αφορούσαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος. Μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις ήταν εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς τα Football Leaks τροφοδότησαν έρευνες σχετικά με τα φορολογικά του στην Ισπανία και τα έσοδά του από διαφημιστικές δραστηριότητες. Ο Ρονάλντο τελικά αποδέχθηκε το 2018 ποινή για φορολογική απάτη, η οποία περιλάμβανε χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Οι αποκαλύψεις δεν περιορίστηκαν στους ποδοσφαιριστές. Στο επίκεντρο βρέθηκαν σύλλογοι, ατζέντηδες, επενδυτές και οι οικονομικές δομές γύρω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων ήταν και αυτή της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς δημοσιεύματα που βασίστηκαν σε υλικό των Football Leaks έφεραν στο προσκήνιο στοιχεία σχετικά με χορηγικές συμφωνίες και την οικονομική λειτουργία του συλλόγου.

Το 2019 ο Πίντο συνελήφθη στη Βουδαπέστη, έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα των πορτογαλικών αρχών, και εκδόθηκε στην Πορτογαλία. Αντιμετώπισε κατηγορίες για παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα, παραβίαση αλληλογραφίας και απόπειρα εκβίασης. Ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν ήταν hacker που επιδίωκε προσωπικό όφελος, αλλά πληροφοριοδότης που αποκάλυπτε στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος.

Το 2023 δικαστήριο της Λισαβόνας τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή για εννέα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα, παραβίαση αλληλογραφίας και απόπειρα εκβίασης. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Ο Πίντο συνεργάστηκε με τις πορτογαλικές αρχές και παρέδωσε στις αρχές πρόσβαση σε σκληρούς δίσκους με τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ τέθηκε και υπό καθεστώς προστασίας.

Remember Football Leaks – the website that first exposed Man City?



The whistleblower behind it now lives in witness protection, but he was tweeting about City on Friday…



More from @JWTelegraph ⤵️https://t.co/wW3jjnzIIM pic.twitter.com/qqxEiC7Il5 — Telegraph Football (@TeleFootball) September 27, 2026

Η δικαστική του περιπέτεια απέκτησε νέα διάσταση τον Απρίλιο του 2026. Ο Πίντο απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες σε δεύτερη δίκη στην Πορτογαλία, όπου αντιμετώπιζε 241 κατηγορίες σχετικά με φερόμενη παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μηνύματα της Μπενφίκα και άλλων οργανισμών. Το δικαστήριο έκρινε την κατηγορία του εισαγγελέα άκυρη και ως εκ τούτου αβάσιμη.

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Και λίγους μήνες αργότερα, το όνομα του Πίντο επέστρεψε στην επικαιρότητα από την υπόθεση που είχε αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες συνέπειες των Football Leaks: τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 έγινε γνωστό ότι ανεξάρτητη επιτροπή είχε καταλήξει σε απόφαση για την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Premier League. Σύμφωνα με Reuters και BBC, η Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που εξετάστηκαν, ενώ οι κυρώσεις δεν είχαν ακόμη καθοριστεί. Ο σύλλογος αρνείται τις παραβάσεις και αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Οι κατηγορίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παροχή ανακριβών οικονομικών στοιχείων, την αναφορά αμοιβών παικτών και προπονητών, παραβάσεις των κανονισμών οικονομικής βιωσιμότητας και της UEFA, αλλά και τη συνεργασία του συλλόγου με την Premier League. Η υπόθεση αφορούσε περιόδους από τη σεζόν 2009-10 έως και το 2022-23.

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Η σύνδεση με τον Πίντο είναι άμεση. Τα Football Leaks είχαν δημοσιοποιήσει εσωτερικά emails και οικονομικά στοιχεία της Μάντσεστερ Σίτι, τα οποία διαβιβάστηκαν στο «Der Spiegel» και στους συνεργάτες του. Οι αποκαλύψεις συνέβαλαν στις έρευνες της UEFA και αργότερα της Premier League. Το 2020, μάλιστα, η UEFA είχε επιβάλει στη Σίτι διετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών, όμως η απόφαση ανατράπηκε στο CAS.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Rui Pinto is the whistleblower behind the documents that led to Manchester City’s 115 charges.



This is the man responsible for secret Manchester City emails and documents through Football Leaks.



The documents were investigated and published in 2018,… pic.twitter.com/IwDdzJheRS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026

Μετά τη νέα απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής, ο Πίντο χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορική απόφαση» και υποστήριξε ότι επιβεβαιώνει τη σημασία του υλικού που είχε διαρρεύσει. Η θέση αυτή, βέβαια, αποτελεί τη δική του εκτίμηση για την υπόθεση, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της αναμενόμενης έφεσης.

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Έτσι, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση του Football Leaks, ο Ρούι Πίντο παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Για τους υποστηρικτές του, οι διαρροές αποκάλυψαν ένα οικονομικό παρασκήνιο που δύσκολα θα γινόταν γνωστό χωρίς την πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία. Για τις αρχές, η μέθοδος με την οποία αποκτήθηκαν ορισμένα από αυτά τα δεδομένα αποτέλεσε αντικείμενο ποινικής έρευνας και δικαστικών διαδικασιών. Η υπόθεση Πίντο, τελικά, βρίσκεται ακριβώς στη σύγκρουση αυτών των δύο ζητημάτων: της δημοσιογραφικής αξίας των πληροφοριών και της νομιμότητας του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν.

Με πληροφορίες από Reuters / Theguardian / BBC

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