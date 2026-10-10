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Η χήρα του ιδρυτή του Playboy κατήγγειλε δημόσια ότι υπέστη διάφορες μορφές κακοποίησης κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αναφέροντας παράλληλα καταγγελίες άλλων γυναικών για εκμετάλλευση.

Η Χάρις έχει περιγράψει στα απομνημονεύματά της τους αυστηρούς κανόνες εμφάνισης που επέβαλλε ο Χέφνερ στις συντρόφους του, ενώ ζήτησε έρευνα για φωτογραφικό υλικό ανηλίκων.

Οι γιοι του Χέφνερ απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί ακατάλληλου περιεχομένου, υποστηρίζοντας ότι εξέτασαν τα λευκώματα χωρίς να εντοπίσουν κάτι μεμπτό.

Η ταινία Playmates, στην οποία συμμετέχει η Μπίελ, εστιάζει σε ένα παιδί που επισκέπτεται την έπαυλη του Playboy, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την απόδοση της κληρονομιάς του επιχειρηματία.

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Να επανεξετάσει τη συμμετοχή της στη νέα ταινία Playmates καλεί την Τζέσικα Μπίελ η Κρίσταλ Χάρις, χήρα του Χιου Χέφνερ, υποστηρίζοντας ότι η κινηματογραφική παραγωγή ενδέχεται να παρουσιάσει με εξιδανικευμένο τρόπο τον ιδρυτή του Playboy και τον κόσμο που τον περιέβαλλε.

Η Χάρις, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Χέφνερ από το 2012 έως τον θάνατό του, το 2017, δημοσιοποίησε στο Instagram προσωπικό μήνυμα που έστειλε στην ηθοποιό, μετά την είδηση ότι θα υποδυθεί μια φανταστική σύζυγο του εκλιπόντος επιχειρηματία.

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«Σε παρακαλώ, επανεξέτασε τη συμμετοχή σου στον ρόλο της “συζύγου” του Χιου Χέφνερ, εάν αυτή η ταινία σκοπεύει να τον εξιδανικεύσει ή να παρουσιάσει με ρομαντικό τρόπο τον κόσμο του Playboy», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τη σχέση της με τον Χέφνερ, υποστηρίζοντας ότι υπέστη διαφορετικές μορφές κακοποίησης κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

«Ήμουν πράγματι σύζυγός του και βίωσα σεξουαλική, συναισθηματική, οικονομική και σωματική κακοποίηση σε αυτή τη σχέση», ανέφερε στο μήνυμά της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι και άλλες γυναίκες έχουν καταγγείλει περιστατικά βιασμού, εξαναγκασμού, χορήγησης ναρκωτικών ουσιών και εκμετάλλευσης, ενώ έκανε λόγο και για «βαθιά ανησυχητικές αναφορές που αφορούν ανήλικους».

Η Χάρις κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συντελεστές της ταινίας θα ακούσουν τις γυναίκες που έζησαν από κοντά την πραγματικότητα του Playboy.

Η ταινία με την Τζέσικα Μπίελ και το παρελθόν του Playboy

Η Τζέσικα Μπίελ, σύζυγος του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Playmates, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, ο Μπιλ Πούλμαν και η Ιντιάνα Ελ.

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Σύμφωνα με τη σύνοψη της παραγωγής, η ιστορία ακολουθεί ένα 13χρονο παιδί που θεωρεί την έπαυλη του Playboy δεύτερο σπίτι του. Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί η Μπίελ είναι φανταστικός και δεν βασίζεται συγκεκριμένα σε κάποια από τις τρεις πραγματικές συζύγους του Χέφνερ.

Μέχρι στιγμής, το UNILAD έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της ηθοποιού, ζητώντας σχόλιο για τις δηλώσεις της Χάρις.

Η παρέμβαση της τελευταίας επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες της για τη ζωή της δίπλα στον ιδρυτή του Playboy, τις οποίες είχε περιγράψει εκτενώς στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν το 2024 με τίτλο Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself.

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«Να φοράς τη σημαία»: Οι κανόνες για την εμφάνισή της

Στο βιβλίο της, η Χάρις υποστήριξε ότι ο Χέφνερ επέβαλλε αυστηρούς κανόνες στις συντρόφους του, ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της εμφάνισής τους. Όπως ανέφερε, οι γυναίκες έπρεπε να επισκέπτονται κάθε εβδομάδα τον ίδιο για να παραλαμβάνουν το χρηματικό ποσό που τους έδινε.

«Το βερνίκι των νυχιών μας έπρεπε να είναι σε κάποια ουδέτερη απόχρωση, τίποτε άλλο. Ούτε γαλλικό μανικιούρ», έγραψε.

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Σύμφωνα με την ίδια, ο Χέφνερ τής ζητούσε να φορά μπλουζάκια με το λογότυπο του Playboy, λέγοντάς της «να φορά τη σημαία». Η Χάρις περιέγραψε τα συγκεκριμένα ρούχα ως άβολα και φτηνά.

Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι κατέστρεψε το τριχωτό της κεφαλής της χρησιμοποιώντας ντεκαπάζ, καθώς ο Χέφνερ τής επισήμαινε επανειλημμένα όταν άρχιζαν να φαίνονται οι πιο σκούρες ρίζες των μαλλιών της.

«Για κάποιον λόγο, πίστευα ότι όλα αυτά ήταν φυσιολογικά και ότι έτσι έπρεπε να είναι μια γυναίκα για να θεωρείται όμορφη στα μάτια του Χεφ», ανέφερε στα απομνημονεύματά της.

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Το αίτημα για έρευνα και τα λευκώματα του Χέφνερ

Η Χάρις είχε ζητήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά από το ίδρυμα του Χέφνερ να διεξαγάγει έρευνα, υποστηρίζοντας ότι στην κατοχή του βρίσκεται ένα από τα λευκώματα του επιχειρηματία, το οποίο ενδέχεται να περιέχει ρητές φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών.

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Από την πλευρά τους, οι γιοι του Χέφνερ, Κούπερ και Μάρστον, δήλωσαν στο Global News ότι οι ίδιοι και αρκετά ακόμη άτομα είχαν εξετάσει τα λευκώματα, χωρίς να εντοπίσουν ακατάλληλες εικόνες ανηλίκων, όπως είχε υποστηριχθεί.

Η δημόσια παρέμβαση της Χάρις έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κινηματογραφική απεικόνιση του κόσμου του Playboy αναμένεται να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του Χέφνερ και τις εμπειρίες των γυναικών που έζησαν κοντά του.

Ο Χιου Χέφνερ πέθανε το 2017, σε ηλικία 91 ετών. Στο πιστοποιητικό θανάτου του αναφέρονταν καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, σηψαιμία και λοίμωξη από ανθεκτικό στα αντιβιοτικά στέλεχος του βακτηρίου E. coli.

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Σύμφωνα με τη Χάρις, τα τελευταία λόγια του ήταν «Είμαι καλά», ενώ λάμβανε ενδοφλέβια υγρά.

Εκπρόσωπος του Playboy είχε δηλώσει παλαιότερα στο UNILAD ότι η οικογένεια Χέφνερ δεν συνδέεται πλέον με την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι το σημερινό Playboy δεν είναι το Playboy του ιδρυτή του. Είχε επίσης επισημάνει ότι πάνω από το 80% του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού είναι γυναίκες και ότι η εταιρεία επιδιώκει να αντιμετωπίσει πτυχές της κληρονομιάς της που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές αξίες της.

Με πληροφορίες από το Unilad