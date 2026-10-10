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Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Mε ανάρτησή του στο Χ, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

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Greece 🇬🇷 strongly condemns the Houthi attacks on international airports in #SaudiArabia 🇸🇦.



Attacks on civilian infrastructure violate international law and are unacceptable.@KSAmofaEN @KSAembassyGR @GreeceinKSA pic.twitter.com/x1fRrQ3Tip — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 10, 2026

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.