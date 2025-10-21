Στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων για «υποκρισία» βρίσκεται στη Γαλλία ο βουλευτής του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λικ Μελανσόν, Λουί Μπουαγιάρ, μετά από μια ασυνήθιστη σκηνή που καταγράφηκε στους διαδρόμους της Εθνοσυνέλευσης.

Ο 25χρονος πολιτικός, γνωστός για τις σφοδρές του επιθέσεις κατά των πλουσίων, παραχώρησε την περασμένη Πέμπτη ζωντανή συνέντευξη στο δίκτυο BFMTV, την ώρα που η Εθνοσυνέλευση ετοιμαζόταν να ψηφίσει επί της πρότασης μομφής που είχε καταθέσει το κόμμα του κατά του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Louis Boyard retire sa montre de luxe avant de cracher sur les ultra-riches devant les caméras. Ce geste en dit tellement long sur l’imposture des insoumis qui prétendent représenter le « pauvre peuple » mais se gavent sur le dos du contribuable. pic.twitter.com/HiGwzWzTO0 — Charlotte Rocher (@ChaRocher) October 20, 2025

«Σκέφτομαι τον γαλλικό λαό…»

«Πάνω απ’ όλα, θέλω να σκεφτώ τον γαλλικό λαό που βλέπει τη γελοιότητα μιας κατάστασης που έχει διαρκέσει πολύ. Ο [Μισέλ] Μπαρνιέ δεν άντεξε πολύ [στην πρωθυπουργία], ούτε ο [Φρανσουά] Μπαϊρού. Κι ο Λεκορνί δεν θα αντέξει για πολύ… Και τώρα έχουμε έναν προϋπολογισμό απίστευτης κοινωνικής βίας: αύξηση των φόρων στους μαθητευόμενους, μείωση των επιδομάτων στέγασης, άνοδο στις τιμές των φαρμάκων…», δήλωσε ο βουλευτής.

Ah, notre député LFI préféré, Louis Boyard, toujours prompt à dénoncer les riches… sauf quand il faut cacher sa propre montre de luxe avant une interview ! Visiblement, la lutte des classes s’arrête au poignet. Une petite montre à 30 000 euros, ça ne compte pas, hein Louis ? pic.twitter.com/FrEG4DLk63 — Jugé Coupable (@JCoupable) October 20, 2025

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, ο φακός τον είχε «συλλάβει» να βγάζει διακριτικά το ρολόι του και να το βάζει στην τσέπη, πριν ξεκινήσει τη συνέντευξη.

Σάλος στα social media με την κίνηση του αριστερού βουλευτή

Η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να μιλούν για υποκρισία και προσπάθεια απόκρυψης του πλούτου του.

«Ο Λουί Μπουαγιάρ βγάζει το πολυτελές ρολόι του πριν “φτύσει” τους υπερπλούσιους μπροστά στις κάμερες. Αυτή η χειρονομία λέει πολλά για την απάτη των “επαναστατών” που παριστάνουν τους υπερασπιστές των φτωχών», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Άλλος ανέφερε: «Ο Μπουαγιάρ αφαιρεί γρήγορα το Rolex του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους στο BFMTV. Η απόλυτη υποκρισία της αριστεράς».

L’extrême droite parle de ma montre.



Je remets les pendules à l’heure⤵️ pic.twitter.com/lm39vOmuJH — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 21, 2025

Ένα ακόμη μήνυμα σημείωνε ειρωνικά: «Ο αγαπημένος μας βουλευτής της “Ανυπότακτης Γαλλίας” καταγγέλλει τους πλούσιους… εκτός όταν πρόκειται για το δικό του ρολόι! Η ταξική πάλη σταματά στον καρπό. Ένα μικρό ρολόι των 30.000 ευρώ, δεν πειράζει, έτσι δεν είναι Λουί;»

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Πολιτικοί αντίπαλοι δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο ακροδεξιός σχολιαστής Ζαν Μεσιχά έγραψε: «Πριν επιτεθεί στους πλούσιους, ο Λουί Μπουαγιάρ προτιμά να βγάζει διακριτικά το πολυτελές ρολόι του. Αυτός ο “κατακόκκινος φρύνος” ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον απλό λαό, αλλά βολεύεται στην πλάτη του φορολογούμενου. Προδότες της Γαλλίας και της κοινωνίας».

Το σχόλιο του Χαβιέ Μιλέι: «Η υποκρισία της Αριστεράς»

Το περιστατικό γρήγορα ξεπέρασε τα γαλλικά σύνορα. Ακόμη και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, σχολίασε το βίντεο γράφοντας:

«Η υποκρισία της Αριστεράς. Τέλος».

LA HIPOCRESÍA DE LA IZQUIERDA

Fin. https://t.co/AXnTl4pbHZ — Javier Milei (@JMilei) October 21, 2025

Η απάντηση του Λουί Μπουαγιάρ

Μετά τον σάλο, ο Μπουαγιάρ αντέδρασε δημοσιεύοντας βίντεο με εξηγήσεις: «Η ακροδεξιά μιλάει για το ρολόι μου. Ακόμη και ο πρόεδρος της Αργεντινής ασχολήθηκε μαζί μου. Ωστόσο, λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, δεν έχω Rolex. Έχω ένα Tissot, αξίας 295 ευρώ, δώρο των φίλων μου για τα 25α γενέθλιά μου. Απλώς το βγάζω πριν μιλήσω στην τηλεόραση, για να μη χτυπάει από εδώ κι από εκεί…», εξήγησε ο βουλευτής, κατηγορώντας τα ΜΜΕ για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» εναντίον του.

