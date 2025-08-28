Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο Ιρλανδός ταξιδιωτικός influencer Dara Tah, που ανήρτησε στο TikTok βίντεο από επίσκεψή του σε απομονωμένη φυλή της Παπούα στην Ινδονησία, χαρακτηρίζοντάς την «κανιβαλική». Στο βίντεο, ένας άνδρας της φυλής εμφανίζεται οπλισμένος με τόξο και βέλη, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες. Ο Tah προσφέρει πακέτα με αλάτι, αλλά ο αρχηγός της ομάδας φτύνει την προσφορά και η ομάδα απομακρύνεται.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο likes, αλλά και πλήθος επικριτικών σχολίων, με χρήστες να υπερασπίζονται τη φυλή, υπογραμμίζοντας ότι ζει ειρηνικά και ότι ο χαρακτηρισμός «κανιβαλική» είναι αβάσιμος και προσβλητικός.

Η Παπούα φιλοξενεί πάνω από 250 διαφορετικές φυλές με ξεχωριστές γλώσσες και παραδόσεις. Ο Dara Tah έχει χτίσει την καριέρα του γύρω από ακραίες και επικίνδυνες εμπειρίες και δηλώνει αποφασισμένος να γίνει «ο μεγαλύτερος YouTuber της Ιρλανδίας».

Η επίσκεψή του ωστόσο αναδεικνύει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην αναζήτηση διαδικτυακής προβολής και τον σεβασμό σε απομονωμένες κοινότητες που προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία.