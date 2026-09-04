Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Google ξεκίνησε ως πειραματικό εγχείρημα των Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση των πληροφοριών του Διαδικτύου.

Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν τεχνολογικό κολοσσό, με τη μητρική Alphabet να καταγράφει το 2025 έσοδα άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να διαθέτει πολυάριθμα προϊόντα με δισεκατομμύρια χρήστες.

Η ραγδαία ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Google, που επεκτάθηκε από τη μηχανή αναζήτησης σε υπηρεσίες όπως το Android, το YouTube και η Τεχνητή Νοημοσύνη, συνοδεύτηκε από πολυάριθμες δικαστικές διαμάχες.

Διεθνείς αρχές ανταγωνισμού και κυβερνήσεις έχουν επιβάλει στην εταιρεία σημαντικά πρόστιμα για πρακτικές που αφορούν τη διαφήμιση, τα προσωπικά δεδομένα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

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Όταν ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν άρχισαν να πειραματίζονται στους χώρους του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν ότι δημιουργούσαν κάτι που θα άλλαζε όχι απλώς το Ίντερνετ αλλά την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Google ξεκίνησε ως μια καλύτερη μέθοδος αναζήτησης ιστοσελίδων. Σήμερα η μητρική της, Alphabet, ξεπέρασε το 2025 για πρώτη φορά τα 400 δισ. δολάρια ετήσιων εσόδων, ενώ η Google διαθέτει 13 διαφορετικά προϊόντα με περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες το καθένα. Πέντε από αυτά ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια χρήστες.

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Η γνωριμία που δεν άρχισε καθόλου καλά

Η ιστορία αρχίζει το 1995. Ο Λάρι Πέιτζ επισκέφθηκε το Στάνφορντ εξετάζοντας το ενδεχόμενο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο Σεργκέι Μπριν, ήδη φοιτητής εκεί, ανέλαβε να του δείξει το πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την ίδια την Google, στην πρώτη γνωριμία τους οι δύο νεαροί διαφωνούσαν σχεδόν για τα πάντα. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στον επόμενο χρόνο η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε συνεργασία.

Είχαν εντοπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα του τότε Διαδικτύου: οι υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν ποιες ιστοσελίδες ήταν πραγματικά σημαντικές.

Η ιδέα τους ήταν διαφορετική. Αντί να μετρούν απλώς πόσες φορές εμφανιζόταν μια λέξη σε μία σελίδα, εξέταζαν τους συνδέσμους που οδηγούσαν προς αυτήν. Ένας σύνδεσμος λειτουργούσε, κατά κάποιο τρόπο, σαν «ψήφος εμπιστοσύνης».

Έτσι δημιουργήθηκε ο αλγόριθμος PageRank και η πρώτη μηχανή τους ονομάστηκε BackRub.

Από το BackRub στο Google

Το όνομα άλλαξε σύντομα σε Google, λογοπαίγνιο πάνω στη μαθηματική λέξη «googol», που σημαίνει τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Ήταν ένας τρόπος να περιγράψουν τη φιλοδοξία τους: να οργανώσουν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών του κόσμου και να τον κάνουν προσβάσιμο και χρήσιμο.

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Τον Αύγουστο του 1998 ο συνιδρυτής της Sun Microsystems, Άντι Μπέχτολσχαϊμ, εντυπωσιάστηκε από το εγχείρημα και έγραψε επιταγή 100.000 δολαρίων προς την Google Inc., πριν ουσιαστικά η εταιρεία αποκτήσει κανονική επιχειρηματική υπόσταση.

Η Google Inc. ιδρύθηκε επισήμως τον Σεπτέμβριο του 1998 και οι δύο ιδρυτές εγκαταστάθηκαν στο περίφημο γκαράζ της Σούζαν Βοϊτσίτσκι στο Menlo Park.

Ποιοι ήταν οι δύο ιδρυτές

Ο Λάρι Πέιτζ, γεννημένος το 1973 στο Μίσιγκαν, μεγάλωσε ουσιαστικά μέσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο πατέρας του, Καρλ Βίκτορ Πέιτζ, ήταν καθηγητής Πληροφορικής στο Michigan State University. Ο Λάρι απέκτησε πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών από το University of Michigan και συνέχισε στο Στάνφορντ. Η Google αναφέρει ότι η σχέση του με τους υπολογιστές είχε αρχίσει ήδη από την ηλικία των έξι ετών.

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Ο Σεργκέι Μπριν γεννήθηκε το 1973 στη Μόσχα της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Η οικογένειά του μετανάστευσε στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδί. Σπούδασε μαθηματικά και πληροφορική στο University of Maryland και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές Πληροφορικής στο Στάνφορντ.

Δύο άνθρωποι διαφορετικού χαρακτήρα, που ξεκίνησαν διαφωνώντας, βρήκαν κοινό έδαφος σε ένα πρόβλημα που κανείς ακόμη δεν είχε λύσει αποτελεσματικά.

Η έκρηξη

Από εκεί και πέρα η ανάπτυξη ήταν καταιγιστική.

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Το 2000 εμφανίστηκε το AdWords, που εξελίχθηκε στη μεγάλη διαφημιστική μηχανή παραγωγής χρήματος. Το 2004 η Google μπήκε στο χρηματιστήριο. Το ίδιο έτος εμφανίστηκε το Gmail.

Το 2005 απέκτησε το Android, κίνηση που αποδείχθηκε ιστορική για την αγορά των smartphones.

Το 2006 πλήρωσε 1,65 δισ. δολάρια για το YouTube.

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Ακολούθησαν μεταξύ άλλων η DoubleClick, η Waze, η Nest, η DeepMind, η Fitbit και η Mandiant. Η Google δεν παρέμεινε μηχανή αναζήτησης. Έγινε ένα τεράστιο οικοσύστημα.

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Η Google που βρίσκεται παντού

Σήμερα κάτω από την Google βρίσκονται ή λειτουργούν υπηρεσίες και πλατφόρμες όπως:

Google Search

Gmail

YouTube

Android

Chrome

Google Maps

Google Earth

Google Drive

Google Photos

Google Docs, Sheets και Slides

Google Calendar

Google Meet

Google Play

Google Ads

Google Cloud

Google Pay και Wallet

Google Translate

Google Flights

Google Shopping

Google News

Google Workspace

Pixel

Nest

Fitbit

Waze

Gemini και οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ίδια η Alphabet ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2026 ότι έχει πλέον 13 προϊόντα με πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες και πέντε με πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Τα AI Overviews της Google Search έχουν φθάσει σε περισσότερους από 2,5 δισ. χρήστες τον μήνα, ενώ το Gemini ξεπέρασε τους 900 εκατ. μηνιαίους χρήστες.

Από την Google στην Alphabet

Το 2015 έγινε μία σημαντική εταιρική αναδιάρθρωση. Δημιουργήθηκε η Alphabet Inc., η οποία έγινε η μητρική εταιρεία της Google.

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Έτσι μπορούσαν να λειτουργούν κάτω από την ίδια εταιρική «ομπρέλα» δραστηριότητες πολύ διαφορετικές από την παραδοσιακή Google: από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την υγεία μέχρι τα αυτόνομα αυτοκίνητα της Waymo.

Ο Λάρι Πέιτζ έγινε CEO της Alphabet και ο Σεργκέι Μπριν πρόεδρός της. Το 2019 αποχώρησαν από την καθημερινή διοίκηση, παραμένοντας όμως συνιδρυτές, μέτοχοι και ισχυρές προσωπικότητες στο οικοσύστημα της Alphabet. Ο Σουντάρ Πιτσάι ανέλαβε CEO τόσο της Google όσο και της Alphabet.

Μια μηχανή που παράγει δισεκατομμύρια

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν το μέγεθος.

Το 2025 η Alphabet πραγματοποίησε συνολικά έσοδα 402,8 δισ. δολαρίων.

Από αυτά:

294,7 δισ. δολάρια προήλθαν από τη διαφήμιση της Google.

224,5 δισ. από Google Search και συναφείς δραστηριότητες.

40,4 δισ. μόνο από διαφημίσεις στο YouTube.

58,7 δισ. από το Google Cloud.

Συνολικά, τα έσοδα του YouTube από διαφημίσεις και συνδρομές ξεπέρασαν τα 60 δισ. δολάρια το 2025.

Πρόκειται πλέον για οικονομικά μεγέθη μεγαλύτερα από το ΑΕΠ πολλών κρατών.

Όταν η παντοδυναμία έφερε και τα πρόστιμα

Όσο όμως μεγάλωνε η Google τόσο μεγάλωναν και οι συγκρούσεις της με κυβερνήσεις και Αρχές Ανταγωνισμού.

Και εδώ οι αριθμοί είναι επίσης εντυπωσιακοί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε το 2017 πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ για την υπόθεση Google Shopping, κρίνοντας ότι η εταιρεία ευνοούσε τη δική της υπηρεσία σύγκρισης αγορών έναντι ανταγωνιστών.

Το 2018 ακολούθησε το ιστορικό πρόστιμο των 4,34 δισ. ευρώ για το Android. Το ποσό μειώθηκε δικαστικά σε περίπου 4,1 δισ. ευρώ, αλλά τον Ιούλιο του 2026 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της Google.

Το 2019 επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,49 δισ. ευρώ για πρακτικές του AdSense. Η συγκεκριμένη απόφαση όμως ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο το 2024 και η υπόθεση συνέχισε δικαστικά.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε νέο πρόστιμο περίπου 3 δισ. ευρώ για πρακτικές στην τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισης.

Και τον Ιούλιο του 2026, στο πλαίσιο του Digital Markets Act, ήρθε ακόμη ένα πρόστιμο συνολικού ύψους 890 εκατ. ευρώ: 460 εκατ. για προνομιακή μεταχείριση δικών της υπηρεσιών στην αναζήτηση και 430 εκατ. για περιορισμούς που σχετίζονταν με το Google Play.

Συνολικά, μόνο τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρόστιμα ανταγωνισμού έχουν φθάσει κοντά στα 11 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη

Στη Γαλλία, η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων CNIL επέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Google πρόστιμα συνολικού ύψους 325 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων για διαφημίσεις μέσα στο Gmail χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση και για τη χρήση cookies κατά τη δημιουργία λογαριασμών.

Στη Νότια Κορέα, η αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε το 2022 στην Google πρόστιμο 69,2 δισ. γουόν για παράνομη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων για εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Στην Ινδία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε το 2022 δύο μεγάλα πρόστιμα: 1.337,76 crore ρουπίες για πρακτικές σχετικές με το Android και 936,44 crore ρουπίες για τις πολιτικές του Google Play.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι μεγαλύτερες υποθέσεις δεν αφορούν τόσο απλά πρόστιμα όσο το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Αμερικανικά δικαστήρια έχουν κρίνει εις βάρος της Google σε σημαντικές αντιμονοπωλιακές υποθέσεις σχετικά με την αναζήτηση και την online διαφήμιση. Η τελική απόφαση του Δεκεμβρίου 2025 στην υπόθεση της αναζήτησης επέβαλε, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στις συμφωνίες διανομής και υποχρεώσεις διάθεσης ορισμένων δεδομένων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές. Η Google άσκησε έφεση τον Ιανουάριο του 2026.

28 χρόνια μετά: από ένα δωμάτιο του Στάνφορντ στην εποχή του Gemini

Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των Πέιτζ και Μπριν να μην είναι καν τα δισεκατομμύρια.

Είναι ότι το όνομα της εταιρείας τους έγινε ρήμα.

«Γκούγκλαρέ το».

Ελάχιστες εταιρείες στην Ιστορία κατόρθωσαν το προϊόν τους να ταυτιστεί τόσο απόλυτα με μια καθημερινή ανθρώπινη πράξη.

Από το BackRub και τους αυτοσχέδιους servers του Στάνφορντ, η Google πέρασε στην αναζήτηση, στη διαφήμιση, στα smartphones, στους χάρτες, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο βίντεο, στο cloud και τώρα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Και ίσως εδώ βρίσκεται η μεγάλη ειρωνεία της ιστορίας της: δύο φοιτητές ξεκίνησαν θέλοντας να βάλουν τάξη στο χάος του Διαδικτύου. Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα δημιούργησαν μια εταιρεία τόσο μεγάλη και τόσο ισχυρή, ώστε κυβερνήσεις και δικαστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν πλέον να βάλουν όρια στην ίδια.