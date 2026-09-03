Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Google προχώρησε στην κυκλοφορία του Gemini 3.8 Flash, ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που εστιάζει στον προγραμματισμό και στις πρακτικές επιχειρηματικές εργασίες.

Παράλληλα, η εταιρεία εισήγαγε ένα εξειδικευμένο μοντέλο κυβερνοασφάλειας, το οποίο διατίθεται περιορισμένα σε επιλεγμένους κυβερνητικούς και εταιρικούς πελάτες για λόγους ασφαλείας.

Σε δικαστικό επίπεδο, η εταιρεία πέτυχε μια σημαντική νίκη, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αναγκαστική πώληση της πλατφόρμας διαφημίσεών της.

Παρά τις πρόσφατες χρηματιστηριακές πιέσεις και τον έντονο ανταγωνισμό από την OpenAI και την Anthropic, η Google επιδιώκει να ανακτήσει τη δυναμική της αξιοποιώντας την κλίμακα των υπηρεσιών της.

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Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι με σερί τεράστιων απωλειών στη Wall Street, και πολλές δικαστικές περιπέτειες που της στοίχησαν ακριβά, η Google προσπαθεί να επιστέψει δυναμικά στην αγορά σε μια προσπάθεια να μην χάσει τους πολύτιμους επενδυτές της και τη φήμη της.

Η εταιρεία λάνσαρε την Τετάρτη το Gemini 3.8 Flash, το τρίτο μοντέλο Flash σε έξι εβδομάδες, παράλληλα με ένα νέο μοντέλο κυβερνοασφάλειας που απευθύνεται σε αξιόπιστους κυβερνητικούς πελάτες και εταιρείες. Πρώτος έσπευσε να δώσει δημόσια ψήφο εμπιστοσύνης στην Alphabet στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της πανίσχυρης Berkshire Hathaway, Greg Abel, ενώ την ίδια ημέρα ένας ομοσπονδιακός δικαστής έβαλε φρένο στις πιέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανάγκαζε την Google να πουλήσει την πλατφόρμα διαφημίσεών της.

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Μια σημαντική νίκη για την εταιρεία ενάντια στις αντιμονοπωλιακές προσπάθειες της κυβέρνησης καθώς η Google βρέθηκε στο στόχαστρο για την θυγατρική της Alphabet χάνοντας σημαντικό μέρος της δυναμικής της στην κούρσα των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η σκληρή εικόνα όμως καταγράφηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τη μετοχή της Google να καταρέει. Αν και δεν έχει ακόμη δείξει μεγάλη ανάκαμψη, κατάφερε να καταγράψει μια μικρή αύξηση κατά 0,6% την Τετάρτη, ενώ έχανε πάνω από 1% μια ημέρα πριν.

Η Google ελπίζει ότι με το Gemini 3.8 Flash, θα καταφέρει να ανακάμψει καθώς επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στον προγραμματισμό και τις εργασίες πρακτικού χαρακτήρα — δύο από τους τομείς στους οποίους οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να μετατρέψουν τις τεχνολογικές εξελίξεις σε έσοδα για επιχειρήσεις.

Η Google το αποκαλεί το καλύτερο μοντέλο συλλογισμού και προγραμματισμού της Gemini μέχρι σήμερα, με σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το 3.7 Flash στη μηχανική λογισμικού και στις εργασίες πολλαπλών βημάτων.

Η Tulsee Doshi, ανώτερη διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων στην Google DeepMind, δήλωσε στο CNBC ότι τα πρόσφατα μοντέλα Flash «μας έχουν πραγματικά εκπλήξει με θετικούς τρόπους στην απόδοσή τους», προσθέτοντας ότι «μας δίνουν ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε αυτά».

Τα μικρότερα μοντέλα Flash είναι φθηνότερα στην εκτέλεση και ταχύτερα στην επανάληψη από τα μεγαλύτερα συστήματα αιχμής της εταιρείας, ενώ τα πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε ορισμένες εργασίες. Αλλά δεν είναι αρκετό για να φέρει την εταιρεία κοντά στην Anthropic ή την OpenAI, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Gil Luria, αναλυτής στην D.A. Davidson.

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«Από την οπτική γωνία του προϊόντος, αυτό το μοντέλο φαίνεται να κρατά την Google στην κούρσα, αλλά πιθανότατα δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι είναι μια μακρινή τρίτη στην αγορά επιχειρήσεων», δήλωσε ο Luria, ο οποίος συνιστά τη διατήρηση της μετοχής.

Το Gemini 3.8 Flash κοστίζει 75 σεντς ανά εκατομμύριο διακριτικά εισόδου και 3,75 δολάρια ανά εκατομμύριο διακριτικά εξόδου — η ίδια τιμή εισαγωγής με το τελευταίο μοντέλο Flash, ακόμη και με το νέο να προσφέρει βελτιώσεις στον κώδικα, τις εργασίες πρακτόρων και τη συλλογιστική.

Η Gemini Enterprise προσθέτει τιμολόγηση pay-as-you-go, εκπτώσεις σε διακριτικά έως και 20%, μηνιαία όρια στις δαπάνες των πρακτόρων και επιλογή βασικής συνδρομής μηδενικού δολαρίου.

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Σκληρός ανταγωνισμός με Microsoft και Anthropic

Σύμφωνα με το υλικό που παρασχέθηκε στο CNBC, η Google έχει επίσης στοχεύσει άμεσα τη Microsoft και την Anthropic, ισχυριζόμενη ότι οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις θέσεων και οι ξεχωριστές άδειες χρήσης προϊόντων καθιστούν τις προσφορές τους πιο ακριβές και λιγότερο ευέλικτες.

Η Google έχει επίσης το πλεονέκτημα της κλίμακας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των πελατών του Google Cloud χρησιμοποιούν ήδη τα προϊόντα AI της, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Google Cloud, Thomas Kurian, δήλωσε στο CNBC ότι αυτοί οι πελάτες ξοδεύουν περίπου 50% περισσότερο από τις αρχικές τους δεσμεύσεις.

Ο Demis Hassabis της DeepMind περιέγραψε ομοίως ένα μέλλον που βασίζεται σε αυτή τη στρατηγική. Ο Hassabis δήλωσε στη συνάντηση G20 Innovation την Τετάρτη ότι η Gemini θα μπορούσε να χρησιμεύσει όλο και περισσότερο ως ένα επίπεδο γενικής χρήσης που συντονίζει φθηνότερα, εξειδικευμένα μοντέλα και πράκτορες. Σε αυτόν τον κόσμο, το εύρος θα μπορούσε να έχει την ίδια σημασία με το να έχεις το καλύτερο μοντέλο.

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Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον Hassabis να μιλάει δημόσια από την αναδιοργάνωση της DeepMind τον περασμένο μήνα. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης, ο Hassabis μετακινήθηκε από Διευθύνων Σύμβουλος της DeepMind σε πρόεδρο της μονάδας.

Η Google επίσης διαφημίζει το κόστος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία λέει ότι το Gemini 3.8 Flash Cyber ​​μπορεί να ανιχνεύσει και να διορθώσει τρωτά σημεία λογισμικού σε απόδοση πρωτοποριακού επιπέδου, ενώ λειτουργεί σημαντικά πιο γρήγορα και πιο οικονομικά από τα μεγαλύτερα μοντέλα.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που μπορούμε να παρέχουμε μια προσφορά στους υπερασπιστές που είναι ένα κλάσμα του κόστους, πολύ πιο γρήγορα, ενώ παράλληλα παρουσιάζουμε αυτήν την απόδοση πρωτοποριακού επιπέδου», δήλωσε ο Doshi.

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Επειδή αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα, η Google αρχικά περιορίζει την πρόσβαση σε μια μικρή ομάδα αξιόπιστων υπερασπιστών της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων μέσω του νέου Προγράμματος Fairwind.

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Η Alphabet δαπανά τεράστια ποσά σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, επομένως βασίζεται στην ανάπτυξη και τα κέρδη μεριδίου αγοράς για να αποφέρει αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Ο Abel της Berkshire δήλωσε στην Becky Quick του CNBC την Τετάρτη ότι βλέπει την Alphabet ως νικήτρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μια άποψη που βασίζεται εν μέρει στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της χρησιμοποιούν την τεχνολογία της.

«Έχουμε μεγάλη ορατότητα από τις εταιρείες μας σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, τι είδους οφέλη προσφέρει, οπότε αυτό έφερε αυξανόμενο ενδιαφέρον, και στη συνέχεια είδαμε την Google ως σημαντικό παίκτη», δήλωσε ο Abel.

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Ενώ η θέση της Google στην Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρείται εύθραυστη από ορισμένους ειδικούς της αγοράς, η διαφημιστική επιχείρηση συνεχίζει να ακμάζει, σημειώνοντας ανάπτυξη 14% το τελευταίο τρίμηνο.

Δικαστική νίκη

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τεχνολογία διαφημίσεων αποφάσισε ότι η Google δεν θα χρειαστεί να πουλήσει το χρηματιστήριο AdX, επιλέγοντας συμπεριφορικές λύσεις αντί για τις ρυθμιστικές αρχές για τη διαρθρωτική διάλυση. Η απόφαση έρχεται μετά από μια ξεχωριστή απόφαση περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας πέρυσι, όταν ένας δικαστής απέρριψε τις εκκλήσεις να αναγκαστεί η Google να εκποιήσει το Chrome.

Ο δικηγόρος αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Wyatt Fore, συνεργάτης της Shinder Cantor Lerner, δήλωσε στο CNBC ότι είναι «μεγάλη υπόθεση» το γεγονός ότι τα δικαστήρια και στις δύο περιπτώσεις επέλεξαν να μην διαλύσουν την εταιρεία, προσθέτοντας ότι η Google μπαίνει στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης «χωρίς δεμένα χέρια πίσω από την πλάτη της».