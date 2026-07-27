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Η Σάντρα Μπούλοκ γιόρτασε τα 62α γενέθλιά της στις 26 Ιουλίου και η μικρότερη αδελφή της της ευχήθηκε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία.

Η 56χρονη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το οικογενειακό αρχείο, στο οποίο η ίδια εμφανίζεται βρέφος στην αγκαλιά της μεγαλύτερης αδελφής της. Στη φωτογραφία, που έχει απόχρωση σέπια, η μικρή Σάντρα φορά ένα σχολικό φόρεμα, έχει μακριά σκούρα μαλλιά μέχρι τους ώμους και χαμογελά, ενώ της λείπουν τα δύο μπροστινά δόντια. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι εύκολα αναγνωρίσιμα.

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«Χρόνια πολλά στην καλύτερη Schwester. Σ’ αγαπώ περισσότερο, έγραψε η Γκεσίνε στη λεζάντα της ανάρτησής της, χρησιμοποιώντας τη γερμανική λέξη για την «αδελφή».

Η δημοσίευση συγκέντρωσε δεκάδες θετικά σχόλια από θαυμαστές της ηθοποιού, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν για τα γενέθλιά της και να σχολιάσουν πόσο λίγο έχει αλλάξει από τα παιδικά της χρόνια.

«Λατρεύω αυτή τη φωτογραφία! Χρόνια πολλά, Σάντρα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος ανέφερε: «Είναι τόσο γλυκό. Χρόνια πολλά. Αξίζεις πάντα μόνο τα καλύτερα. Αποτελείς έμπνευση για εμάς τους θαυμαστές σου».

Ένας ακόμη σχολίασε με χιούμορ ότι η Σάντρα Μπούλοκ μοιάζει σχεδόν ίδια με τότε, με μοναδική διαφορά τα δόντια της, προσθέτοντας πως παραμένει αγαπητή σε όλο τον κόσμο.