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Πολλοί χρήστες κατηγορούν τον πρωθυπουργό για έλλειψη σεβασμού και επικοινωνιακό σφάλμα, ενώ ορισμένοι υποστηρικτές του επικροτούν την επιλογή του.

Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει τον θάνατο 67 μεταναστών, οδηγώντας 22 Ευρωπαίους ηγέτες να ζητήσουν έκτακτη σύγκληση των αρμόδιων υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο Πέδρο Σάντσεθ επέκρινε την απόφαση της Ιταλίας να αναστείλει προσωρινά τη συμφωνία Σένγκεν για τις μετακινήσεις με την Ισπανία.

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«Πυρά» δέχεται ο Πέδρο Σάντσεθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι δημοσίευσε τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια του στο Instagram τη στιγμή που η Ισπανία καλείται να διαχειριστεί μία πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα που μετράει ήδη 67 νεκρούς μετανάστες.

«Το soundtrack του καλοκαιριού μου. Θα βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) στον σύνδεσμο του βιογραφικού μου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Οι χρήστες που άφησαν σχόλιο κάτω από την ανάρτηση δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την κίνηση του Ισπανού πρωθυπουργού.

Μερικά από τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο Πέδρο Σάντσεθ:

«Είναι μια απόλυτη έλλειψη σεβασμού απέναντι σε όσους δίνουν τα πάντα και απέναντι σε μια χώρα που περνάει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της. Ένας πρόεδρος θα έπρεπε να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, όχι της ελαφρότητας.»

«ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ πάλι το βίντεο με τις προτάσεις για τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) ενώ μας κάνουν εισβολή.. γελάει με όλους μας.»

«Ελάχιστα μας νοιάζει η playlist σου, αυτό που μας νοιάζει είναι τα δικαιώματα και η προστασία μας που λείπουν από αυτή τη χώρα —μια χώρα για την οποία οι πρόγονοί μας πάλεψαν τόσο πολύ και εσείς τη διαλύετε με κάθε δυνατό τρόπο, ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ!»

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«Πιστεύεις ότι μας νοιάζει καθόλου η playlist σου; Προκαλεί ντροπή ο τρόπος που διαχειρίζεστε την κατάσταση!»

«Πιστεύω ότι αυτό το βίντεο (reel) σε μια στιγμή σαν αυτή που ζούμε είναι ένα σοβαρότατο επικοινωνιακό λάθος. Πραγματικά μου φαίνεται εξοργιστικό.»

«Πρέπει να είναι αστείο…»

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«Μας κοροϊδεύεις;»

«Πώς μπορείς να είσαι τόσο χαλαρός με όλα αυτά που περνάμε εμείς οι Ισπανοί;;; Που θέλουν να μας διώξουν από εδώ…»

Υπήρχαν και αυτοί που στάθηκαν στο πλευρό του Ισπανού πρωθυπουργού:

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«Λατρεύω το πώς τους εκνευρίζεις με αυτά τα μηνύματα, Πρόεδρε! Κι αυτοί όλοι αναστατωμένοι να βγάζουν χολή επικρίνοντας τον “Perro Sánchez” [σ.σ. υποτιμητικό παρατσούκλι του Σάντσεθ], χαχαχα είσαι ο καλύτερος πρόεδρος στον κόσμο! Δεν βλέπω καν ειδήσεις πια, γιατί ό,τι κι αν κάνεις συμφωνώ! Τι ηρεμία να σε έχουμε Πρόεδρο»

«Επηρεάζεται από τη μουσική που ακούνε οι κόρες του; Καλές διακοπές Πρόεδρε!»

Υπενθυμίζουμε ότι η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε ως «εγωιστική, διχαστική και παράνομη» την αντίδραση ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ για την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, κατηγορώντας τες για έλλειψη αλληλεγγύης απέναντι στη χώρα του.

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Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι όσοι έφτασαν στον ισπανικό θύλακα στις 30 Ιουλίου έχουν επιστρέψει, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους τουλάχιστον 67.

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Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά τη συμφωνία Σένγκεν για την ελεύθερη μετακίνηση με την Ισπανία, με τη πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει τις εικόνες «σοκαριστικές».

Συνολικά 22 Ευρωπαίοι ηγέτες υπέγραψαν επιστολή που προωθήθηκε το Σάββατο στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας την «έκτακτη» σύγκληση τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών-μελών, σε συνέχεια της μεταναστευτικής κρίσης στη Σεούτα, όπου περισσότεροι από 50.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα. Μεταξύ των υπογραφόντων ξεχωρίζουν τα ονόματα του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο και του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μαζικές και ανεξέλεγκτες διελεύσεις, την εργαλειοποίηση της μετακίνησης ούτε άλλες υβριδικές απειλές που δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι δυνατή η παράνομη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι μια παράνομη είσοδος μπορεί στη συνέχεια να μετατραπεί σε νόμιμη διαμονή», αναφέρει η επιστολή.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «αντίθετη προς τα συμφέροντα» της Ευρώπης την απόφαση της Ιταλίας να αναστείλει τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η Σεούτα δεν αποτελεί μέρος του χώρου Σένγκεν.