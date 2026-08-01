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Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία θαλάσσιου φράγματος ανάσχεσης στον κυματοθραύστη Ταραχάλ για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων του θύλακα.

Ο αριθμός των νεκρών από την επιχείρηση διέλευσης ανήλθε στους 67, ενώ η πλειονότητα των μεταναστών έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας χαρακτήρισε το Μαρόκο αξιόπιστο εταίρο και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η ροή των μεταναστών έχει σταματήσει πλήρως και η κατάσταση στην περιοχή εξελίσσεται πλέον με ομαλότητα.

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Σε μια μείζονα κρίση ασφάλειας για την Ισπανία και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίχθηκε η μαζική έφοδος δεκάδων χιλιάδων μεταναστών -κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων – στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Φράγμα ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα

Απαντώντας στη μεταναστευτική πίεση, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι τοποθετεί φράγμα ανάσχεσης μήκους 500 μέτρων στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ του θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα.

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Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 67, με ορισμένους να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό και άλλους σε συνωστισμό στην προσπάθειά τους να περάσουν τον κυματοθραύστη, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η ισπανική κυβέρνηση. «Είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε όσους παραβιάζουν τον νόμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τη Σεούτα ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

🇲🇦🇪🇸 Spain has completed the installation of a 500-metre floating containment barrier at the Tarajal breakwater in Ceuta.



The pneumatic fence rises 30–70 cm above the water and extends one metre below the surface in an effort to deter migrants.



Follow: @europa pic.twitter.com/ozgCRfSw2m August 1, 2026

Ερωτηθείς για το πώς συνέβη αυτή η μαζική παραβίαση των συνόρων, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από τις δύο πλευρές, αλλά και για το αν το Μαρόκο συνιστά απειλή για τη Σεούτα, ο Μαρλάσκα υπερασπίστηκε την κυβέρνηση του Ραμπάτ: «Τα γεγονότα απαιτούν μια κοινή αξιολόγηση από την Ισπανία και το Μαρόκο», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα ότι η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες ήταν αυτή που επέτρεψε στην Ισπανία «να ανατρέψει την κατάσταση μέσα σε 24 ώρες».

«Το Μαρόκο δεν αποτελεί απειλή για τη Θεούτα ούτε για την υπόλοιπη Ισπανία. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος», υπογράμμισε ο Μαρλάσκα.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Θεούτα από την Πέμπτη, από ξηρά και θάλασσα, σε μια πρωτοφανή έξαρση σε ένα από τα ελάχιστα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότεροι από 48.000 εξ αυτών επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών χωρίς σοβαρά επεισόδια, όπως αναφέρει η Μαδρίτη.

Η Πολιτοφυλακή ξεκίνησε την τοποθέτηση του νέου φράγματος στον κυματοθραύστη Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία εισόδου προς το ισπανικό έδαφος.

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Το φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαδούρων, είναι σχεδιασμένο να εξέχει 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα ολοκληρωθεί η επέκταση του συνοριακού φράγματος, ωστόσο ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση επί του θέματος.

Από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση επισήμανε ότι η νύχτα της Παρασκευής στη Θεούτα κύλησε «με ομαλότητα», προσθέτοντας ότι οι είσοδοι έχουν σταματήσει «πλήρως», ενώ οι επιστροφές προς το Μαρόκο συνεχίζονται.

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Με πληροφορίες από CNBC, ABC, AP NEWS