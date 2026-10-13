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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 31χρονου που παρέμεινε παγιδευμένος για 26 ώρες σε σπήλαιο στη Σαρδηνία της Ιταλίας, έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε την Κυριακή (11/10).

Ο Λούκα Ολμέτο βρισκόταν σε βάθος περίπου 10 μέτρων μέσα στο σπήλαιο Gorropeddu, στην κεντροανατολική Σαρδηνία, όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση που απέκλεισε πλήρως την είσοδο. Ο 31χρονος εξερευνούσε το σπήλαιο μαζί με τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν λίγα μέτρα πίσω του και κατάφερε να αποφύγει την κατάρρευση. Η γυναίκα βγήκε από το σπήλαιο χωρίς να τραυματιστεί και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

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Dopo 26 ore di lavoro è finalmente fuori dalla grotta lo speleologo bloccato da ieri in una cavità a Urzulei. Recuperato da #vigilidelfuoco e @cnsas_official è stato affidato ai sanitari che ne cureranno il trasporto in ospedale [#12ottobre 18:00] pic.twitter.com/LGDWrbnwVz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 12, 2026

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης, με τα συνεργεία να εργάζονται συνεχώς για την απομάκρυνση των βράχων που είχαν φράξει το στενό πέρασμα. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 31χρονο αργά το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ εκείνος διατηρούσε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Rai News, ο άνδρας ανασύρθηκε στην επιφάνεια και δέχθηκε τις πρώτες ιατρικές φροντίδες, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.