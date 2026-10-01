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Η απώλεια αυτή ενισχύει την επιλογή του ζευγαριού να προστατεύει τα παιδιά του από τη διαρκή έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Κλούνεϊ υπήρξε στενός φίλος του Ράντι Γκέρμπερ για δύο δεκαετίες και αντιμετώπιζε τον γιο του, Πρίσλεϊ, σαν δεύτερο παιδί του.

Ο ηθοποιός στήριζε τον Πρίσλεϊ στις δυσκολίες της ζωής του, αποφεύγοντας την κριτική και προσφέροντας κατανόηση βασισμένη στις δικές του εμπειρίες.

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Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει παρακολουθήσει από κοντά την πορεία των παιδιών της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ, διατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Πρίσλεϊ. Έτσι, έχει προσωπική εικόνα τόσο για τα προνόμια όσο και για την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η διαρκής έκθεση στη δημοσιότητα και στους παπαράτσι.

Μετά και τον θάνατο του Πρίσλεϊ, ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Αμάλ, φαίνεται πως παραμένουν σταθεροί στην επιλογή τους να προστατεύουν τα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλα, από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Πρόσωπο από το περιβάλλον του Κλούνεϊ δήλωσε στη Daily Mail πως η απώλεια του Πρίσλεϊ επηρέασε βαθιά το ζευγάρι: «Ο Τζορτζ και η Αμάλ είναι βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Πρίσλεϊ».

Ο ίδιος ο Κλούνεϊ είχε μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη να προστατεύσει τα παιδιά του από τη δημοσιότητα, σε συνέντευξή του στο GQ το 2024. Τότε είχε αναφέρει: «Έχω ως στόχο να προσπαθήσω να τα προστατεύσω. Δεν θέλω να δω δημοσιευμένες φωτογραφίες των παιδιών μου».

Η σχέση που είχε αναπτύξει ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ξεπερνούσε τη συνηθισμένη φιλία μεταξύ οικογενειών. Ο Κλούνεϊ και ο Ράντι Γκέρμπερ γνωρίστηκαν περίπου πριν από δύο δεκαετίες, όταν ο ηθοποιός επισκέφθηκε το μπαρ του Γκέρμπερ στη Νέα Υόρκη, την περίοδο που βρισκόταν εκεί για τα γυρίσματα ταινίας.

Με το πέρασμα των χρόνων, οι δύο άνδρες έγιναν στενοί φίλοι, ενώ η σχέση τους πήρε και επιχειρηματική διάσταση. Μαζί δημιούργησαν την εταιρεία τεκίλας Casamigos, η οποία το 2017 πουλήθηκε έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Παράλληλα, ο Κλούνεϊ ήρθε κοντά και με τη Σίντι Κρόφορντ, αλλά και με τα δύο παιδιά της, τον Πρίσλεϊ και την Κάια Γκέρμπερ. Τα δύο αδέλφια συνήθιζαν να τον αποκαλούν «θείο Τζορτζ», ενώ σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, ο ηθοποιός αντιμετώπιζε τον Πρίσλεϊ «κάτι σαν δεύτερο γιο».

Η παρουσία του Κλούνεϊ στη ζωή του Πρίσλεϊ φαίνεται πως ήταν σημαντική και σε περιόδους κατά τις οποίες ο νεαρός αντιμετώπισε δυσκολίες. Μετά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2018 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο ηθοποιός φέρεται να στάθηκε στο πλευρό του, επιλέγοντας να τον στηρίξει αντί να τον κρίνει.

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«Ο Τζορτζ ήταν ευγενικός με τον Πρίσλεϊ, ποτέ δεν τον έκρινε, ποτέ δεν ήταν σκληρός μαζί του. Ήταν σαν να του έλεγε: “Έχω συλληφθεί κι εγώ”», είπε η πηγή.

Ο Κλούνεϊ είχε βρεθεί και ο ίδιος αντιμέτωπος με τη σύλληψη το 2012, όταν συμμετείχε σε πολιτική διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία του Σουδάν στην Ουάσιγκτον. Μετά την κράτησή του για αρκετές ώρες, κατέβαλε πρόστιμο 100 δολαρίων.

(Με πληροφορίες από Daily Mail)

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