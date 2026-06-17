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Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, τη χρονιά 2025, το 9,1 % των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών στην Ευρπώπη εγκατέλειψε το σχολείο και δεν συνέχισε σε ανώτερη εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Ποια χώρα όμως έχει το υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης των νέων από το σχολείο; Το ποσοστό των μαθητών που διέκοψαν πρόωρα την εκπαίδευσή τους το 2025 παρουσίασε σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, κυμαινόμενο από 2,1% στην Κροατία έως 15,5% στη Ρουμανία.

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Μάλιστα, τα αγόρια τείνουν να αφήνουν το σχολείο συχνότερα σε σχέση με τα κορίτσια, ωστόσο συνολικά το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε σχέση με άλλες χρονιές. Κατά την τελευταία δεκαετία, καταγράφηκε μείωση στα ποσοστά τόσο των νεαρών ανδρών όσο και των νεαρών γυναικών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στους άνδρες το ποσοστό περιορίστηκε από 12,5% το 2015 σε 10,6% το 2025, ενώ στις γυναίκες μειώθηκε από 9,4% σε 7,5%.

Τα μικρότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σημειώθηκαν στην Κροατία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Φυσικά, αυτή είδηση μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς παρά τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος φαίνεται πως τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά στη χώρα μας αντιλαμβάνονται τη σημασία της εκπαίδευσης και πνευματικής καλλιέργειας μέσω του σχολείου.

Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης στην ΕΕ το 2025 καταγράφηκαν στη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Ο τόπος κατοικίας σημαντικός παράγοντας για την πρόωρη εγκατάλειψη

Ο τόπος κατοικίας , είτε πρόκειται για πόλεις, προάστια ή αγροτικές περιοχές, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το 2025, το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ καταγράφηκε στις αστικές περιοχές, όπου διαμορφώθηκε στο 8%.

Αντίθετα, στα προάστια το ποσοστό των νέων που διέκοψαν πρόωρα την εκπαίδευσή τους ανήλθε στο 10,1%, ενώ στις αγροτικές περιοχές έφτασε το 9,6%.

Οι υψηλότερες αναλογίες νέων ηλικίας 18–24 ετών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και εγκατέλειψαν την εκπαίδευση έχοντας ολοκληρώσει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα καταγράφηκαν στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Δανία.

Παράλληλα, μεταξύ όσων εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση και διαμένουν σε πόλεις ή προάστια περιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό νέοι από τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Γερμανία.