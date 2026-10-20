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Παρίσι, Λυών και άλλες πόλεις στη Γαλλία έζησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου μία νύχτα απίστευτης έντασης και βίας.

Είναι η κορύφωση ενός θυμού που, όπως λέει ο Γιώργος Σεφερτζής «μαζεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Ποιοι βγαίνουν στους δρόμους και τι ακριβώς ζητούν; Είναι μόνο η οικονομία ή κάτι βαθύτερο;

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Στη συνέντευξή του στον Αντώνη Φουρλή, ο Γιώργος Σεφερτζής, που γνωρίζει καλά τη γαλλική κοινωνία, εξηγεί γιατί η γενιά που έζησε τον εγκλεισμό της πανδημίας κουβαλά ακόμη τα τραύματά της. Μιλά για τις «δύο ταχύτητες» που χωρίζουν συνοικίες, σχολεία και γενιές στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, για τον ρόλο των δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών και για έναν ευρωπαϊκό τεχνοκρατισμό που δεν απαντά σε ανάγκες πιο ουσιαστικές, ακόμη και πνευματικές.

Όσα έζησε η Γαλλία μπορούν να συμβούν και στην Ελλάδα;

Με αφορμή το επικείμενο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, ο Αντώνης Φουρλής θέτει το ερώτημα αν το κύμα κοινωνικών αντιδράσεων που εκδηλώνεται στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στην Ιταλία θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ελλάδα.

Ο Γιώργος Σεφερτζής δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αντίθετα, θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει πως αποτελεί εξαίρεση από τις γενικότερες ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Φέρνει ως παραδείγματα την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 φοιτητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι πολίτες συγκεντρώνονται σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ο Γιώργος Σεφερτζής λέει ευθέως, ότι η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση ούτε από την άνοδο της ακροδεξιάς ούτε από την ευρωπαϊκή κρίση, και ότι η σιωπή δεν σημαίνει αδιαφορία.