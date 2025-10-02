Σεισμός μεγέθους 5,0 Ρίχτερ συντάραξε την Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, την Πέμπτη, με αποτέλεσμα ορισμένοι κάτοικοι να βγουν πανικοβλήτοι στους δρόμους, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters και την υπηρεσία καταστροφών AFAD.

📍 Beşiktaş#Canlı: Marmara Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/izYEV911fi Advertisement Advertisement October 2, 2025

SON DAKİKA | İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. pic.twitter.com/GaebSwLnuD — İtibar (@itibarhaberx) October 2, 2025

Η AFAD ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, κατά μήκος ενός ρήγματος που εδώ και καιρό θεωρείται κίνδυνος για την πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Διαπιστώθηκε ότι ο σεισμός συνέβη σε εστιακό βάθος 6,71 χιλιομέτρων. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε: «Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Μαρμαρά Ερεγλίσι, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές στην Κωνσταντινούπολη».