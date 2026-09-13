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Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φανερά συγκινημένη μπροστά σε 30.000 θεατές, οι οποίοι την αποθέωσαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Η καλλιτέχνιδα αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Παρά τις δυσκολίες, η Σελίν Ντιόν έχει προγραμματίσει συνολικά 26 συναυλίες για τους επόμενους οκτώ μήνες.

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Φανερά συγκινημένη, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε σήμερα στη σκηνή, πραγματοποιώντας την πρώτη της συναυλία έπειτα από έξι χρόνια απουσίας.

Reuters

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ τα φώτα στην αίθουσα έσβησαν και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, υποδεχόμενο την 58χρονη τραγουδίστρια στη σκηνή.

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Reuters

Trending Video of Celine Dion making the high note of ‘All By Myself’ in the middle of 2026, with a disease that affects her body and in full live shes is so mother #CelineDionParis pic.twitter.com/AYHIV0fcUC — Fresh Creative (@Cr8ive_fresh26) September 13, 2026

Με ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Σελίν Ντιόν, η οποία έχει πουλήσει περισσότερα από 260 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, άνοιξε τη συναυλία στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, ερμηνεύοντας το «On ne change pas».

“Essas são, claro, lágrimas de alegria. Estou tão feliz de vê-los” -, disse Dion, mandando beijos para o público na lotada Plenitude Arena no extremo oeste de Paris.

Seu retorno ao palco surge após o diagnóstico da ‘síndrome da Pessoa Rígida’, uma condição incurável que causa… https://t.co/4c6DUCPlUg — Cassão 葛西🦈🦊🥷 (@cassao) September 13, 2026

Η συγκίνησή της ήταν τόσο έντονη, που χρειάστηκε να σταματήσει για λίγο το τραγούδι. Οι περίπου 30.000 θεατές στη Ναντέρ άρχισαν τότε να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της.

Reuters

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7 — Variety (@Variety) September 12, 2026

«Υποσχέθηκα ότι δεν θα κλάψω», είπε στο κοινό και πρόσθεσε: «Απόψε θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή».

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«Επιτέλους. Είναι υπέροχο που είμαστε όλοι μαζί. Έδωσα μια υπόσχεση. Έδωσα μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψω και ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή», είπε η Σελίν Ντιόν, μιλώντας πρώτα στα γαλλικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

Reuters

Celine Dion cries during an emotional speech as she returns for her first comeback concert in 6 years: “I made a promise to come back… I am everything I am because you loved me.”https://t.co/kkKRl3SLLI pic.twitter.com/oS9XrBzy5L — Variety (@Variety) September 12, 2026

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για την υπομονή σας και, αν μου επιτρέπετε να το πω, είμαι αυτό που είμαι επειδή με αγαπήσατε».

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Φυσικά, μέσα σε κλίμα συγκίνησης τραγούδησε και το My heart will go on και αποθεώθηκε!

Celine Dion belts out “My Heart Will Go On” as she returns to the stage for her first concert in 6 years pic.twitter.com/VVBMBPhZ40 — Variety (@Variety) September 12, 2026

Η μάχη της Σελίν Ντιόν με τη σπάνια νευρολογική ασθένεια

Τα τελευταία χρόνια, η Σελίν Ντιόν αντιμετώπισε μια σοβαρή και σπάνια νευρολογική ασθένεια, η οποία την οδήγησε σε αποχή από τις ζωντανές εμφανίσεις και την ενεργό δράση. Παρά τις δυσκολίες, μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει συνολικά 26 συναυλίες.

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Η τραγουδίστρια αποκάλυψε το 2022 ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς. Έκτοτε, απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα.

Εξαίρεση αποτέλεσε η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όταν ερμήνευσε τραγούδι της Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια λαμπερή δημιουργία του οίκου Dior.

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