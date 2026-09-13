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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας, πραγματοποιώντας συναυλία στο Plenitude Arena κοντά στο Παρίσι.
- Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φανερά συγκινημένη μπροστά σε 30.000 θεατές, οι οποίοι την αποθέωσαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
- Η καλλιτέχνιδα αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις.
- Παρά τις δυσκολίες, η Σελίν Ντιόν έχει προγραμματίσει συνολικά 26 συναυλίες για τους επόμενους οκτώ μήνες.
Φανερά συγκινημένη, η Σελίν Ντιόν επέστρεψε σήμερα στη σκηνή, πραγματοποιώντας την πρώτη της συναυλία έπειτα από έξι χρόνια απουσίας.
Λίγο πριν τις 9 το βράδυ τα φώτα στην αίθουσα έσβησαν και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, υποδεχόμενο την 58χρονη τραγουδίστρια στη σκηνή.
Με ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Σελίν Ντιόν, η οποία έχει πουλήσει περισσότερα από 260 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, άνοιξε τη συναυλία στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, ερμηνεύοντας το «On ne change pas».
Η συγκίνησή της ήταν τόσο έντονη, που χρειάστηκε να σταματήσει για λίγο το τραγούδι. Οι περίπου 30.000 θεατές στη Ναντέρ άρχισαν τότε να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της.
«Υποσχέθηκα ότι δεν θα κλάψω», είπε στο κοινό και πρόσθεσε: «Απόψε θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή».
«Επιτέλους. Είναι υπέροχο που είμαστε όλοι μαζί. Έδωσα μια υπόσχεση. Έδωσα μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψω και ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή», είπε η Σελίν Ντιόν, μιλώντας πρώτα στα γαλλικά και στη συνέχεια στα αγγλικά.
«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για την υπομονή σας και, αν μου επιτρέπετε να το πω, είμαι αυτό που είμαι επειδή με αγαπήσατε».
Φυσικά, μέσα σε κλίμα συγκίνησης τραγούδησε και το My heart will go on και αποθεώθηκε!
Η μάχη της Σελίν Ντιόν με τη σπάνια νευρολογική ασθένεια
Τα τελευταία χρόνια, η Σελίν Ντιόν αντιμετώπισε μια σοβαρή και σπάνια νευρολογική ασθένεια, η οποία την οδήγησε σε αποχή από τις ζωντανές εμφανίσεις και την ενεργό δράση. Παρά τις δυσκολίες, μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει συνολικά 26 συναυλίες.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε το 2022 ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς. Έκτοτε, απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα.
Εξαίρεση αποτέλεσε η εντυπωσιακή εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όταν ερμήνευσε τραγούδι της Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια λαμπερή δημιουργία του οίκου Dior.